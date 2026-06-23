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京東送70萬藍領兄弟培訓 劉強東：未來不需要快遞員

中國新聞組╱北京23日電
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京東集團創始人、董事局主席劉強東。(視頻截圖)
京東集團創始人、董事局主席劉強東。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

劉強東表示京東將以機器人與AI重塑物流，並透過涅槃計畫培訓70萬藍領轉向技術工作，同時主張開放AI技術並保留人工兜底空間。

「將來都是機器人送貨，根本不需要快遞員。」京東集團創始人、董事局主席劉強東21日在APEC工商領導人中國論壇的專題研討會上表示，希望把京東已有的70萬快遞員等藍領工人送到學校做技術培訓，以應對AI和技術發展帶來的衝擊。

文匯報報導，劉強東透露，京東內部近期提出了「涅槃計畫」，希望把京東的70萬快遞員等藍領工人送到學校做技術培訓，京東因此在全國簽了120所學校，他說，以後京東員工可以給機器人做維修、做保養。劉強東還說，「作為企業，如果你有新的技術，要讓人類的生活變得更加美好，讓工作變得更加有趣，而不是技術來剝奪人類工作的權利。」

劉強東在會上並鄭重宣布，京東所有的AI技術都會向海外各個國家所有夥伴進行開放，包括亞太地區。「技術壁壘本質上就是技術的剝削，他會掠奪其他國家的財富，只為一個國家或者一個企業提供服務，這不是我們想要的。」

劉強東提到，目前全球各國經濟發展、電力等基礎設施以及資金儲備差距顯著。人工智能(AI)屬於重投入領域，全球頭部企業布局AI均為百億美金級別投入，這樣的海量投入，是亞太地區多數國家和企業難以承受的。但他強調，即便經濟欠發達地區，也能在本輪智能技術變革中找到自身發展機會，核心需要各地企業、科研機構主動對接新技術、找準新賽道，提前布局產業發展，搶抓新一輪科技產業紅利。

劉強東預判，後續各國會要求企業根據機器人、無人車、無人機的部署數量，配套專屬管控、飛控人員。由於機械設備無法實現零故障，面對極端天氣、設備故障、戰爭等特殊極端場景，必須依靠人工兜底管控，這也為亞太地區產業發展留了空間。

精華 FAQ

  • 他認為未來將由機器人負責送貨，傳統快遞員需求會明顯下降，因此企業應提早協助員工轉型，避免技術進步直接取代人力。

  • 涅槃計畫是要把京東約70萬快遞員等藍領工人送去學校受訓，透過技術培養讓他們未來可從事機器人維修、保養等工作。

  • 他宣布京東AI技術將向海外夥伴開放，並認為技術不該剝奪人類工作；即使資源較弱地區，也能在新技術變革中找到發展機會。

人工智能 APEC 劉強東

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