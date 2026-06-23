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37萬全新LEXUS貼膜時被撞…掉價7萬 店家：要告就告

中國新聞組／北京23日電
劉女士的車5月25日剛買。 (取材自極光新聞)
劉女士的車5月25日剛買。 (取材自極光新聞)

黑龍江大慶市劉姓女子近日花費37萬元（人民幣，下同，約5.4萬美元）購買一輛雷克薩斯（LEXUS）新車，她花了6280元至當地一家汽車精品改裝店貼裝車衣，不料新車送至店內不到數小時，就被店員撞壞了車尾燈。新車變成事故車，雙方對於賠償方式談不攏，劉女士考慮提起訴訟，為自己維權。

極光新聞報導，劉女士表示，她於5月25日在4S店提車後，將車輛送往開發區水木駒汽車精品改裝俱樂部施工。店方驗車後確認車況正常，原定三天後交車，但僅過了約三個小時便接到店家通知，稱車輛遭店員駕駛時撞損。

劉女士說，事故造成車尾貫穿式尾燈損壞，需整組更換。她認為，新車尚未行駛多少里程便成為事故車，即使完成維修，未來轉售時仍將面臨折價問題，「哪怕現在賣，本身事故車也會存在折價」。她表示，若由評估機構估價，車輛價值可能降至約30萬元，與購入價格相比損失接近7萬元。

除了車輛折損問題外，劉女士也對店家的處理態度表達不滿。她表示，事發後無法直接聯繫負責人，店方僅提出負責維修車輛及免費提供車衣服務作為補償，並表示若無法接受，「你願意去起訴就起訴」。

涉事店家店員張樹輝表示，事故確實發生於店內員工駕駛車輛期間，事發後已第一時間向主管報告並通知車主，店方也準備透過保險進行理賠，更換原廠零件維修。

劉女士的車直接被店員撞損。 (取材自極光新聞)
劉女士的車直接被店員撞損。 (取材自極光新聞)

張樹輝表示，除了承擔維修費用外，店方原本也同意將價值6000多元的車衣產品免費提供給車主作為補償，但未獲接受。

對於事故原因，張樹輝表示，當時由他駕駛車輛，「本來也是幫忙，大意了」，未注意相關情況才導致碰撞。他說，雙方曾多次協商，但對於賠償金額始終無法達成一致。

張樹輝表示，車主曾提出更換新車的要求，但店方認為難以接受，因此決定透過法律程序解決，「認法律認判吧，你判賠多少錢，我就賠多少錢」。

對此，劉女士則表示，店方雖稱願意協商，但始終未主動聯繫，她目前只能考慮提起訴訟。

針對爭議中的車輛貶值損失問題，黑龍江鼎鐸律師事務所律師雷諾表示，店家作為提供服務的一方，依法負有妥善保管車輛的義務。車輛在保管期間受損，店家應承擔相應賠償責任。

雷諾指出，依據民法相關規定，違約方應賠償直接損失及可得利益損失。在司法實務上，對於購買時間極短、行駛里程極少，且因事故造成結構性損傷的新車或準新車，法院可能將車輛貶值損失認定為應予賠償的特殊情況。

他表示，車主有權拒絕僅修車及免除施工費用的方案，除要求修復車輛外，也可主張車輛貶值損失；若協商未果，可依法向法院提起訴訟。

精華 FAQ

  • 劉姓女子剛買的雷克薩斯送去改裝店貼車衣，店員在店內駕駛時不慎撞壞車尾燈。車主認為新車因此變成事故車，後續價值會明顯下降。

  • 車主除了要求修復受損車輛，也主張事故車的貶值損失應納入賠償。她認為即使修好，未來轉售仍會折價，因此不接受只修車和免費送車衣的方案。

  • 律師認為店家在保管期間有妥善保管義務，車輛受損應負賠償責任。若新車購買時間短、里程少且因事故受損，法院可能認定貶值損失也應賠。

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