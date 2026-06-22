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馬雲率阿里高層下田插秧 引發外界各種解讀

記者黃雅慧／即時報導
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馬雲近日率領阿里巴巴一眾高層下田插秧，引發外界各種解讀。（圖／取自微博）
馬雲近日率領阿里巴巴一眾高層下田插秧，引發外界各種解讀。（圖／取自微博）

阿里巴巴創辦人馬雲近日率阿里巴巴一眾高層下田插秧，引發外界各種解讀。有分析認為，馬雲是借農耕喻經營戰略，傳達集團深耕AI的決心。也有人認為，阿里透過這項活動回擊早前各種高層人事異動傳言，以穩定軍心。還有觀點稱，馬雲是藉此回應中共總書記習近平一再強調的「中國人要把飯碗端在自己手裡，而且要裝自己的糧食」。

阿里巴巴合夥人、高德董事長劉振飛22日在阿里內網發文《手裡有秧，才能確保未來有糧》，分享近日阿里管理層在杭州一次下田插秧的團建活動。這也是阿里高層最近一次全員集體亮相。

第一財經報導，活動照片顯示，此次插秧團建的陣容強大，除馬雲、劉振飛，吳泳銘、邵曉鋒、蔣凡、吳澤明、蔣芳、周靖人等悉數到場。螞蟻集團董事長井賢棟、CEO韓歆毅也一同參與。

劉振飛在發文中說：「前幾天在杭州和同事們一起體驗插秧，十幾個人一起忙上一個上午，才歪歪扭扭種了半畝水田。」

過去一年，阿里核心管理層發生微調，此前披露的阿里年報顯示，阿里巴巴CFO徐宏、首席科學家周靖人在阿里新合夥人之列，集團執行副總裁、集團風險管理委員會主席邵曉鋒因年齡限制從合夥人退休，合夥人名單的技術出身人員比重正在增加。值得注意的是，阿里巴巴首席科學家周靖人也出現在插秧現場，側面印證離職傳聞不實。

過去百日內，阿里內部迎來震盪，從千問技術領軍者林俊暘等核心技術領袖出走，釘釘產品經理滕雅辛離職時稱內部高壓管理等，在在讓內部言論危機公開化；另一方面，AI核心架構連續推倒重來三次：先是成立 Alibaba Token Hub（ATH）事業群，之後設立集團技術委員會，通義實驗室升級為通義大模型事業部，接著Token Foundry 成立，合併通義大模型事業部和未來生活實驗室。

阿里近期的爭議，也讓這場插秧團建引發外界多方解讀，科創板日報分析，這場特殊的水田團建，不僅屬於阿里，更是整個互聯網行業的轉型縮影。行業早已告別野蠻生長，從四處遊牧逐利，轉向定點深耕扎根。

一位接近阿里巴巴的人士將這次活動稱作管理層「團建」。他表示，阿里主要成員悉數到場、自在放鬆，也在向外傳遞信心：阿里人始終團結、樂觀，堅定看好當下公司發展和AI未來。

阿里巴巴集團董事長蔡崇信也在近期提及阿里AI布局時表示，阿里布局了晶片、基礎設施層、模型層、應用層，包括電商、外賣、本地生活、旅行、地圖等，這些場景都可以直接嵌入AI能力，服務用戶。他稱，「我們選擇全方位參與，不管價值最終落到哪一層，我們都在場」。

精華 FAQ

  • 外界主要解讀為三種：一是以農耕比喻經營與AI布局，展現深耕決心；二是透過集體亮相回擊高層異動傳聞，安定內部；三是呼應中共領導層重視糧食安全的政治訊號。

  • 參與者包括馬雲、劉振飛、吳泳銘、邵曉鋒、蔣凡、吳澤明、蔣芳、周靖人，以及螞蟻集團董事長井賢棟與CEO韓歆毅，幾乎是阿里與螞蟻核心管理層集體亮相，因此格外受關注。

  • 阿里近百日內有多位技術與產品領袖離職，且AI架構連續重整，內部壓力與外界質疑升高。插秧活動因此被視為管理層對外釋出團結、樂觀與持續投入AI的信號。

馬雲 阿里巴巴 中共

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