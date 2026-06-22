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愛犬寄放海底撈辦公室喪命 店員「怕狗冷」關空調害的？

中國新聞組／北京22日電
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南京一名女子帶寵物狗去吃海底撈，愛犬在寄放過程中疑似因空調被關閉而口吐白沫死亡。...
南京一名女子帶寵物狗去吃海底撈，愛犬在寄放過程中疑似因空調被關閉而口吐白沫死亡。(取材自微博)

南京一名女子近日帶寵物狗到海底撈江寧區門市用餐，把狗寄放在辦公室，沒想到員工因為「怕狗冷」而關掉空調，等女子準備離開時，才發現愛犬口吐白沫，經送醫治療後仍不治死亡。事件發生後，當事女子表示已報警處理，並稱愛犬醫療費用約2000元（人民幣，約297美元），目前海底撈已墊付醫療費用，並退還餐費，後續事宜仍在協商中。

綜合城市快報等媒體報導，當事女子表示，18日晚間她攜帶寵物狗前往海底撈江寧門市用餐，由於海底撈所有門市均謝絕顧客攜帶寵物入店用餐，店員將狗帶至辦公室照看，並承諾持續開啟空調。然而當晚女子準備離開時，發現愛犬口吐白沫，經送醫治療後仍不治死亡。

對此，海底撈於21日公布監控記錄及相關時間線。6月18日22時32分，顧客將寵物狗臨時寄存於門市辦公室，當時室內溫度約為攝氏23度。23時17分，門市員工關閉辦公室空調；23時19分，顧客將寵物狗帶離辦公室並下樓。

約半小時後，即23時48分，顧客再次返回門市，將寵物狗放回辦公室。至翌日0時34分，顧客將寵物狗帶離門市，此時室內溫度約為攝氏27度。門市表示，空調關閉前後溫差約攝氏5度。

海底撈說明，經查當晚寵物狗未進入用餐區，而是寄存在非就餐區域的辦公室。門市負責人稱，員工曾在寄存期間關閉辦公室空調，原因是擔心犬隻受涼。

海底撈表示，目前正與當事人積極溝通，已先行墊付相關醫療費用，並退還當日餐費，後續將進一步優化相關服務。

據了解，海底撈曾於2025年9月在深圳、武漢等地部分門市試行寵物友好模式。2026年5月，因網路流傳寵物在門市內用餐相關影片引發討論，海底撈於5月26日宣布停止相關試點，並重申全國門市謝絕攜帶寵物進入用餐區。此次涉事的南京江寧門市，則是依照現行規定，在非用餐區域提供寵物暫時寄存服務。

精華 FAQ

  • 女子帶狗到海底撈用餐，因門市謝絕寵物進入用餐區，店員將狗暫放辦公室照看；期間疑似關閉空調，女子離店前發現狗口吐白沫，送醫後仍不治。

  • 海底撈稱，18日22時32分狗被寄放時室溫約23度，23時17分空調關閉，23時19分狗被帶離；23時48分又回到辦公室，翌日0時34分才離店。

  • 海底撈表示已先行墊付相關醫療費用，並退還當日餐費，雙方仍在協商後續事宜；飼主也已報警處理，要求釐清責任與損失。

醫療費 寵物

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