我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

世界盃／埃及等了92年奪隊史首勝 3比1逆轉紐西蘭

歪嘴、凸眼…中國醜萌青蛙「吉蛙」玩偶熱賣 22歲美術生設計

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
笨笨的，醜萌醜萌的「吉娃」，帶著一股「我知道自己很蠢但我很快樂」的氣質，一出道就...
笨笨的，醜萌醜萌的「吉娃」，帶著一股「我知道自己很蠢但我很快樂」的氣質，一出道就火出圈，工廠趕製不及。（取材自深港在線）

一隻歪嘴、凸眼、全身綠得發黑的醜青蛙，最近在杭州掀起了一股搶購潮。其創作者，22歲的中國美術學院畢業生周子歆，可能自己都沒想到，畢業設計「吉蛙便利商店」會在今年的畢業展上一炮而紅，展位前排起長隊，日均售賣1000多隻青蛙玩偶，開售2小時就被搶購一空，工廠連夜補貨都趕不上節奏。

據深港在線，這隻名為「吉蛙」的青蛙，長得確實不咋好看：笨笨的，醜萌醜萌的，帶著一股「我知道自己很蠢但我很快樂」的氣質。

周子歆從2025年開始構思這個形象，最初只是在社群平台上隨手塗鴉分享，沒想到慢慢累積了一群喜歡它的粉絲。她順勢將「吉蛙」發展為自己的畢業設計，在展會上搭了一個「便利商店」的場景，把創意從生成到落地的全過程完整呈現給觀眾。

對於這隻醜青蛙的走紅，周子歆的回應頗為樸素。在她看來，年輕人熱衷的「治愈學消費」，其實就是這種「觸手可及的溫暖」──不必追求宏大的意義，只需要在日常中找到一個安放情緒的角落。那隻呆萌的青蛙剛好承載了這份簡單的需求，或許也是許多年輕人自己的投射：不完美，但真實可愛。

早在2025年，她就開始設計這個名為 「吉蛙」 的形象，並在網路上分享，沒想到收穫了一群粉絲。隨後，她順勢將創意變成了畢業設計「吉蛙便利商店」 。

在今年的畢業展上，這個高飽和度色彩、憨態可掬的青蛙形象迅速「出圈」。她設計的原創青蛙玩偶被搶購一空，每天都要補貨。很多人一早就在「吉蛙便利店」門口排隊打卡，有「00後」觀眾說：「這個造型很討喜，笨笨的又很可愛，讓人忍不住想擁有。」

中國美術學院一位教授認為，「Z世代」創作者有極其敏銳的時代感知力，他們善於把日常體驗昇華為藝術表達，這些看似微小的情緒構成了這一代人最真實的精神畫像。

「吉蛙」的走紅並非孤例。近兩年來，從青蛙湯匙到各種「醜東西」，年輕人愈來愈願意為「醜萌」買單。豆瓣「醜東西保護協會」聚集了近25萬人，淘寶也連續舉辦了五年的「醜東西大賽」。這些不完美的形象，正好契合了年輕人在「被KPI榨乾」、「想擺爛又不敢」的現實壓力下，對情緒出口和精神陪伴的真實需求。

精華 FAQ

  • 因為吉蛙外型歪嘴、凸眼又醜萌，搭配便利商店展場與完整創作過程展示，成功吸引觀眾目光，並在社群累積粉絲後迅速出圈。

  • 文章指出，展位前每天都有長隊排隊，吉蛙玩偶日均售出超過1000隻，開售兩小時就被搶光，工廠連夜補貨仍跟不上需求。

  • 它反映年輕人愈來愈願意為醜萌與療癒感買單，在現實壓力下尋找情緒出口與精神陪伴，偏好真實、不完美但可愛的形象。

上一則

大搞「權色交易」 江西政協副主席尹建業遭「雙開」

下一則

解放軍076兩棲攻擊艦傳變身「輕型航艦」 將搭載殲-35

延伸閱讀

流行／芝麻街的布偶 是怎麼製作操縱？

流行／芝麻街的布偶 是怎麼製作操縱？
文創小羊「新疆LABUBU」紅爆全網 遊客排隊2日瘋搶

文創小羊「新疆LABUBU」紅爆全網 遊客排隊2日瘋搶
「嚴禁說人話」…河南動物園年薪10萬「扮黑熊」 要接受投餵

「嚴禁說人話」…河南動物園年薪10萬「扮黑熊」 要接受投餵
「綠了全世界」 中國奇蹟震碎老外三觀

「綠了全世界」 中國奇蹟震碎老外三觀

熱門新聞

北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。（圖／取自《深海所》微信公眾號）

中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

2026-06-14 09:50
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。(取材自微信)

中研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 已有530萬年歷史

2026-06-15 02:18

超人氣

更多 >
世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%
零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高
買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢
失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視

失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視
「權力最大的總統」紐時記者爆川普「荒誕白宮」 新書內容搶先看

「權力最大的總統」紐時記者爆川普「荒誕白宮」 新書內容搶先看