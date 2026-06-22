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雷軍後悔和董明珠打賭 「只是玩笑 沒想到她當真了」

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雷軍（右）再談與董明珠打賭。（取材自澎湃新聞）
雷軍（右）再談與董明珠打賭。（取材自澎湃新聞）

小米創辦人雷軍21日在北京國際圖書博覽會出席跨界對談活動時，罕見重提2013年與格力電器董事長董明珠的「10億賭約」。他坦言，當年與董明珠打賭原本只是開玩笑，沒想到對方當真，之後長期公開批評他和小米，讓公司承受巨大壓力。他更直言：「今天想起來，我覺得當時不應該跟董大姐開這個玩笑。」

第32屆北京國際圖書博覽會「大使會客廳特別場」上，雷軍與知名作家劉震雲展開跨界對談。談到自己日前在武漢吃早餐意外登上熱搜時，雷軍表示，在流量時代，無論被稱讚、被批評甚至遭到嘲諷，都可能成為流量來源。

他說：「很多攻擊我的人未必有立場，只是為了流量而已，甚至有些是水軍公司，大家看到這些報導，笑一笑就好。」

劉震雲則認為，當今許多事情往往「沒有真相，只有角度」，真相容易被流量、情緒和行銷帳號所左右。

雷軍還談到如何理解劉震雲的新書「咸的玩笑」，他提起人生中最符合「咸的玩笑」定義的經歷，就是13年前與董明珠的賭約。他說，2013年參加央視活動時，原本只是輕鬆地提出，小米若在5年內營收超越格力，董明珠輸他1元（人民幣，下同），沒想到董明珠當場將賭注提高至10億元，雙方賭約因此一戰成名。

雷軍表示，當時格力年營收超過1200億元，小米營收僅約200億元，雙方規模差距懸殊。「本來就打個賭，本來開玩笑，後來麻煩了，董大姐當真了，這個當真的後果也很嚴重，董大姐在很多場合裡面，講的都特別特別難聽。」

他坦言，面對董明珠接連公開抨擊，小米承受極大壓力。「壓力很大的時候，我們又不能反擊，因為畢竟董大姐是前輩，而且反擊也不好，尤其董大姐是女同志。最後我們只能用行動說，其實我們也可以把空調做好的。」

「我今天想起來，我覺得當時不應該跟董大姐開這個玩笑的。」雷軍說。

這場備受矚目的「10億賭約」於2018年迎來五年之約。根據雙方財報，當年格力營收約1981億元，小米營收約1749億，小米未能如願超越格力；不過到了2019年，小米年度營收正式超過格力。

精華 FAQ

  • 他是在第32屆北京國際圖書博覽會的「大使會客廳特別場」上，與作家劉震雲對談時，罕見重提2013年那場廣為人知的十億賭約。

  • 雷軍表示，當年只是隨口開玩笑，沒想到董明珠當真，之後又在多個場合批評小米，讓公司長期面對巨大壓力，因此如今回想覺得不該開這個玩笑。

  • 2018年五年之約到期時，格力營收約1981億元，小米約1749億元，小米當年仍未超越格力；但到了2019年，小米年度營收正式反超格力。

武漢 小米 雷軍

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