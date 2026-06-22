馬寧主哨世界盃首秀獲千萬觀看數 外國球迷：大師級執法

6月20日，來自中國的主裁判馬寧（左一）向厄瓜多爾隊球員阿爾西瓦爾（右）出示黃牌。（新華社）

美加墨世界盃 小組賽E組第二輪21日登場，厄瓜多對陣古拉索的賽事由「卡牌大師」馬寧擔任主裁，全場給出六張黃牌。這是馬寧世界盃首次主哨，也是時隔24年再有中國球證登上世界盃主哨舞台，在國足缺席下，意外成為中國球迷情感寄託，獲全民關注與刷屏熱議，全場累計觀看衝破千萬；外國球迷對馬寧的表現也給予好評，稱讚是「大師級執法」，給他9.9分高分。

綜合中新網、明報等媒體報導，這場比賽於北京時間上午8時開踢，由馬寧領銜的中國裁判組執法。除馬寧擔任主裁判外，傅明擔任視頻助理裁判（VAR），周飛則出任助理裁判，三名中國裁判同時亮相世界盃賽場。

馬寧全場比賽共出示六張黃牌，達到迄今本屆第二多，更在1分鐘內連續出示兩張黃牌；下半場判罰雖引發厄瓜多球員抱怨，但馬寧堅決執法，確保比賽順暢進行。

馬寧首戰吸引中國球迷關注，儘管這兩支球隊沒有大明星，但開賽10分鐘，小紅書平台觀看人次就超過130萬，全場累計觀看衝破千萬。評論字幕中夾雜著「馬寧什麼時候會掏牌」的猜測，有人稱「馬寧一亮牌我就歡呼」，「馬寧1分鐘2黃」、「馬寧 卡牌大師」等話題也迅速登上微博熱搜。

除了中國球迷關注馬寧的表現，外國球迷也稱讚他不會被南美球員假摔欺騙，讓比賽流暢進行，堪稱「大師級執法」。不少網友留言表示，「玩笑歸玩笑，馬寧牌給得一點沒問題」。

據了解，現年47歲的馬寧出生於遼寧阜新，2011年取得國際足總國際級裁判資格，長年執法中國職業足球聯賽及國際賽事。2023年，他成為首個執法亞洲盃決賽的中國籍主裁判，也因執法風格嚴謹、出牌果斷，被球迷冠上「卡牌大師」稱號。 來自中國的主裁判馬寧在2026年世界盃足球賽中執裁。（新華社）

他向來堅守「規則至上」原則，此前接受媒體採訪時曾表示，自己始終堅持依照規則執法，在球場上沒有巨星、沒有主客場之分，也不存在個人偏好。他說：「當我進入裁判這個角色，只專注執行規則。球員的身分、名氣都與判罰無關。」包括葡萄牙球星 C羅以及南韓球星孫興慜，都曾在他的執法下領到黃牌。

本屆美加墨世界盃，是馬寧繼2022年卡達賽事後第二次入選世界盃裁判名單，他也是唯一一位連續兩屆入選世界盃裁判名單的中國裁判。為了達到世界盃裁判的綜合體能要求，馬寧每周要進行五、六次高強度訓練，常年堅持低碳水飲食，體脂率控制在11%左右。

在出征前，馬寧曾表示：「我們這些年一直在努力，就是想讓大家知道中國裁判有能力站上世界足球的最高舞台。世界盃期間，我們會向世界上最優秀的裁判認真學習，並把寶貴的經驗帶回中國，為中國裁判培養和發展貢獻力量。我們也會全力以赴在世界盃賽場上展現中國裁判的風采。」

根據國際足總世界盃官方微博公布的資訊，馬寧接下來還將擔任小組賽英格蘭對陣加納之戰的第四官員，周飛則出任候補助理裁判。該場比賽將於北京時間6月24日凌晨4時舉行。