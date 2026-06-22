馬寧變世界盃「中國獨苗」 廣告接不完、千萬代言入袋
中國男足沒能出現在2026世界盃足球賽，但中國裁判組時隔24年再次走到賽場中央，讓苦於找不到世界盃與中國消費者間「鏈接」的中國品牌，如在大海覓得營銷「浮木」。其中，作為中國唯一主裁判的「卡牌大師」馬寧，因「中國獨苗」優勢，商業價值迎來史無前例大爆發，多個品牌押注金哨，馬寧身上核心品牌代言已超6家，收入至少千萬（人民幣，下同），堪稱贊助商和品牌寵兒。而這還不包括馬寧在賽場目前執法收入約53萬元。
據每日經濟新聞報導，馬寧在21日的世界盃E組厄瓜多爾對古拉索一戰中首次登場執法給出6張黃牌，小紅書平台的直播觀看人次超過1000萬。有自媒體估算，馬寧此次賽事的收入來自兩部分，一個就是國際足聯（FIFA）給的執法工資，首場執法後目前已拿到約52.85萬元，
賽場之外，作為本屆世界盃主裁判陣營中唯一的「中國獨苗」，馬寧的商業價值迎來了史無前例的大爆發，其另一部分收入則來自廣告合作方面，估計有千萬元進帳。
5月起，馬寧的商業合作開始一個接一個官宣。聯想宣布其為「AI技術體驗官」，海信聘請其擔任「RGB超級用戶」，蒙牛邀請其作為「軟牛奶推介官」，美團酒店邀他擔任觀賽房推薦官，廣告「馬寧的軟肋」在社交媒體徹底出圈，小紅書早早簽下馬寧進行獨家預熱，B站也與馬寧達成合作。
據不完全統計，馬寧身上的核心品牌代言已超過6家，涵蓋了科技、家電、乳品、社交媒體等多個領域。有網友笑稱：「只要馬寧掏牌，我就能想到他背後的贊助商」。
一位國際頂級體育營銷公司從業人士說，「馬寧不是傳統意義上的流量明星。世界盃上場、中國人、專業出圈、網絡熱梗，能把這幾個條件湊在一起的有幾人？為了中國市場花這筆錢很划算」。一位賽事營銷專家表示，中國品牌在做世界盃營銷時，苦於找到與中國消費者的「鏈接」。相比於花費巨額資金聘與中國市場有距離感的國際球星，馬寧是更具性價比、更具本土情感的符號，由此來看，馬寧商業價值非常之高。
長期處於爭議中心，馬寧如今成了資本寵兒。報導稱，馬寧曾坦言「43歲時，有很多人就已經斷定我的世界盃已經結束了，不可能再參與下一屆世界盃，但我是一個不太服輸的人。我當時心裡想一定要把這個不可能變成可能」。馬寧通往世界盃主裁判的路花了21年，這次他終於如願以償。
因中國男足缺席世界盃，馬寧卻以中國唯一主裁判登場，兼具稀缺性、專業性與網路話題度，讓中國品牌更容易找到與消費者連結的切入點。 報導指出，聯想、海信、蒙牛、美團酒店、小紅書與B站等品牌都與他建立合作，涵蓋AI、家電、乳品、旅宿與內容平台等多個領域。 他的收入主要分兩部分：一是國際足聯給付的執法工資，首戰後約52.85萬元；二是場外廣告合作，市場估算可望帶來千萬元等級進帳。
精華 FAQ
因中國男足缺席世界盃，馬寧卻以中國唯一主裁判登場，兼具稀缺性、專業性與網路話題度，讓中國品牌更容易找到與消費者連結的切入點。
報導指出，聯想、海信、蒙牛、美團酒店、小紅書與B站等品牌都與他建立合作，涵蓋AI、家電、乳品、旅宿與內容平台等多個領域。
他的收入主要分兩部分：一是國際足聯給付的執法工資，首戰後約52.85萬元；二是場外廣告合作，市場估算可望帶來千萬元等級進帳。
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