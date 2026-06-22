蔡磊剩眼球能動 靠AI化身賽博軀體 發布「倒計時」演講

蔡磊用AI復原聲音發布「倒計時」演講。（視頻截圖）

6月21日是世界漸凍人日，罹患漸凍症已經六年多的京東前副總裁蔡磊發布了一支名為「倒計時」的主題演講短片，引發關注。全身只剩眼球可以轉動的蔡磊堅持真人出鏡，用AI技術復原自己的聲音，在影片中化身「賽博軀體」，稱如果有一天眼睛看不見、腦子轉不動了，會連上腦機接口，把意識傳送到具身智能機器人裡，換個身體繼續戰鬥。

綜合齊魯晚報、第一財經報導，已進入漸凍症終末期的蔡磊靠眼控儀撰寫講稿、用AI技術復原自己的聲音，以最特殊的方式，向折磨全球五十多萬家庭的漸凍症發出硬核宣戰。

短片中，蔡磊化身「俠者」，堅定地說道：「整整六年，（漸凍症）把我打到全身癱瘓，連話也說不出來，但是我仍在通過眼動儀，用眼睛與它戰鬥，如果有一天，眼睛看不見了，我會連上腦機接口，用腦子和它戰鬥，如果腦子也轉不動了，我會把意識傳送到具身智能機器人裡，換個身體和它戰鬥。」 蔡磊在視頻中真人出鏡。（視頻截圖）

蔡磊說，他的房間裡擺著四個時鐘，無論面向何方都能聽見清晰的滴答聲，這是他送給漸凍症的倒計時，「我已經聽到了最終勝利的倒計時」，期待有更多力量一起攜手，並肩向病魔發起攻克「倒計時」。

蔡磊至今已抗凍六年多，推動建立了中國首個漸凍症病理科研樣本庫，並攜手華大集團、中國科學院超算中心，在基因層面的病因研究中取得多項突破。視頻最後，蔡磊跟兒子小菜籽說：「如果未來有人問你，你爸去哪了？請你告訴他，我爸是孫悟空，他正在大鬧天宮。」

對於漸凍症患者以及高位截癱而言，腦機接口技術正將「僅憑意念溝通」帶入現實。它通過解碼大腦信號，為逐漸失去語言和行動能力的患者，重建起與外界溝通的橋梁。此前，科技富豪馬斯克旗下的腦機接口公司Neuralink就已演示過類似的場景。

在中國，腦機接口領域也有卓越的發展。例如，北京芯智達公司的腦機接口設備「北腦一號」已在北京天壇醫院等機構完成了首批人體植入，幫助因漸凍症失語的患者實現了中文交流能力。 蔡磊在視頻中稱已經聽到了對抗漸凍症最終勝利的倒計時。（視頻截圖）