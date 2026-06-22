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暴雨釀柳江今年第一號洪水 4省啟動地質災害預警

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受上游來水及降雨影響，廣西21日上午出現「柳江2026年第一號洪水」，柳州低窪地...
受上游來水及降雨影響，廣西21日上午出現「柳江2026年第一號洪水」，柳州低窪地段被洪水淹沒。（中新社）

中國多省局部地區據報將有大暴雨，中國自然資源部20日對安徽、湖北、湖南、貴州啟動地質災害防禦四級預警。另據廣西壯族自治區水文中心昨指，受持續強降雨及上游來水影響，廣西21條河流出現超警洪水，柳江發生2026年第一號洪水。廣西河池市金城江區遭遇內澇，金城江區已轉移350餘名民眾及850餘戶商戶。

央視報導，氣象部門預報，未來三天，安徽、湖北、湖南、貴州部分地區有大到暴雨，局部地區有大暴雨。中國自然資源部根據地質災害防禦響應工作方案，20日對上述四省啟動地質災害防禦四級預警。地質災害技術指導中心研判，安徽南部和西部、湖北西南部和東部、湖南西部、貴州南部等部分地區發生地質災害風險高。

中新社報導，水文部門監測至21日上午8時，廣西柳江等21條河流、24個水文站出現超警0.1公尺至3.7公尺的洪水。最大超警為龍江金城江水文站超警3.7公尺。柳江柳州水文站水位漲至82.5公尺，此次洪水編號為柳江2026年第一號洪水。

據報導，本輪洪水造成河池市金城江區多處積水，居民住宅社區、學校、醫院、農貿市場、高架橋等20餘處區域出現內澇。其中，金城江區農貿市場及廣西現代職業技術學院沿線等多處路段積水嚴重；河池市人民醫院院內積水深達1.5公尺，院方及時斷電、轉移物資，疏散被困人員。

廣西柳江、西江幹流等江河水位仍在上漲。廣西水文中心昨7時已升級發布洪水橙色預警，呼籲河池、柳州及桂林等市沿江區域及公眾加強防範，及時避險。

精華 FAQ

  • 因氣象部門預報安徽、湖北、湖南、貴州未來三天有大到暴雨，局部更可能出現大暴雨。自然資源部據此啟動地質災害防禦四級預警，提醒山區與高風險地帶防範滑坡等災害。

  • 受持續強降雨及上游來水影響，廣西21條河流出現超警洪水，柳江被編為2026年第一號洪水。河池金城江區多處內澇，醫院、學校、市場等地積水明顯，部分路段嚴重受阻。

  • 金城江區已轉移350餘名民眾及850餘戶商戶，部分地點如醫院也及時斷電、疏散被困人員並轉移物資。廣西水文中心同時升級發布洪水橙色預警，呼籲沿江地區加強防範與及時避險。

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