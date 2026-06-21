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新劇上架10分鐘、網上立刻有盜版 「盜墓筆記」作者怒上電視維權

中國新聞組／北京22日電
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南派三叔控訴盜版猖獗。（視頻截圖）
南派三叔控訴盜版猖獗。（視頻截圖）

中國影視劇集盜版問題嚴重，連「盜墓筆記」作者南派三叔都受不了，跳出來在螢光幕前維權。南派三叔表示，他的作品「南部檔案」改編的新劇上線影視平台後，10分鐘內就能在各種網盤上全部下載，且熱度較影視平台「斷崖式領先」。盜版者行徑囂張，甚至還貼臉威脅、發私訊嘲笑他，南派三叔呼籲，盜版對原創作者傷害很大，呼籲大家支持正版。

「1818黃金眼」報導，南派三叔向媒體求助，表示他的作品「南部檔案」上線影視平台後，盜版問題嚴重，影片更新上線10分鐘之內，全劇基本上馬上就可以在各種網盤全部下載到，以至於該劇的熱度和觀看大比例是在盜版上，與影視平台形成倒掛現象。

南派三叔表示，新劇被盜版對於原創作者傷害很大，這次出鏡反映問題也是想呼籲大家多多支持正版。

據了解，多個網盤中的大量劇集影視資源、更新進度和影視平台一致。其中，夸克網盤在線客服表示，夸克尊重和維護每一位權利人的合法權益，願與每一位權利人同行共同促進平台生態的健康發展，並提供了權利人反映問題提交材料的侵權投訴入口。百度網盤方面則表示，著作權類投訴可通過百度版權投訴平台受理。

影視平台方面，若發現盜版侵權行為，有專門的團隊進行反饋和處理；然而現有的機制顯然無法制止盜版猖獗。

公開資料顯示，南派三叔本名徐磊，1982年2月20日出生於浙江省嘉興市嘉善縣，為中國作家、編劇 、中國作家協會會員 ，其代表作有「盜墓筆記」、「沙海」、「藏海花」，獲得無數讀者喜愛。

不少讀者也關心南派三叔的作品什麼時候完結，對此，南派三叔表示：「我以前每次採訪我都是希望2026年可以完結，但是每次說2026年要完結，我最後都會出事情。比如說我在年初說的時候，我腿就受傷了，坐了一段時間輪椅。所以我現在不太敢講，感覺上就是一個有點不好的預言的這種感覺。所以我還是覺得是需要我寫多久就寫多久，我就不給自己設限了，但是我會盡量寫快一點。」

南派三叔以「盜墓筆記」系列紅遍華人世界。（取材自微博）
南派三叔以「盜墓筆記」系列紅遍華人世界。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 因為《南部檔案》改編新劇上線後，短時間內就在各種網盤被完整下載與傳播，盜版熱度甚至超過正版平台，讓他認為原創權益受到嚴重傷害。

  • 報導指出，劇集更新後約十分鐘內就能在網盤找到全劇資源，且更新進度還與正版平台同步，形成觀影流量在盜版端更高的倒掛現象。

  • 南派三叔呼籲觀眾支持正版，平台則提供侵權投訴入口與版權受理管道；但報導認為，現有處理機制仍不足以有效阻止盜版持續擴散。

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