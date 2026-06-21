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讓人跌破眼鏡…46歲水電工大叔做美甲師8年 九成回頭客

中國新聞組／北京21日電
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楊永為客人做美甲。（取材自九派新聞）
楊永為客人做美甲。（取材自九派新聞）

在充滿女性的美甲店內，46歲的楊永（化名）顯得有些突兀。八年前，他還是一名從事十餘年的水電工，但面對建築業景氣下滑及妻子經營的美甲店人員流動頻繁，他決定放下熟悉的工作，投入陌生的美甲行業。如今的他，已經是能獨立完成全套美甲流程，並招攬了許多回頭客的美甲師，讓原本不看好他的人跌破眼鏡。

九派新聞報導，來自陝西咸陽的楊永，過去憑藉水電技術，每月收入可穩定維持在人民幣1萬多元。38歲那年，他選擇轉行學習美甲，與妻子共同經營店鋪。當時許多親友並不看好這項決定，「美甲師這個行業，幾乎90%都是女性在做，男性幹這個的很少，感覺確實沒辦法被很快接受和認可。」

從擰水管、接電路到拿起纖細的美甲筆，楊永坦言轉型並不容易。光是修剪指甲周圍死皮，他就練習了半個多月；控筆繪製圖案更讓習慣體力工作的他吃盡苦頭。

在妻子支持下，他先在店裡學習基礎技術，再到外部接受專業培訓，經過三、四個月練習後才正式上手。第一次替顧客做美甲時，他仍會做到一半卡住，需要老師指導才能繼續完成。

▲ 影片來源：YouTube平台＠D_NEWS（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

入行初期，男性美甲師的身分也讓他面臨不少挑戰。有些顧客進店後看到是男性服務，會直接要求換人，甚至當場拒絕，「顧客走進店裡，看到是一位大叔要給自己做美甲，第一反應可能是難以接受。」

不過，隨著技術逐漸成熟，楊永慢慢獲得顧客認可。他表示，現在約九成客戶都是回頭客，也有不少新客是由老顧客介紹而來。「只要你肯勤加練習，做得夠好，顧客就會選擇你。」

楊永認為，水電工與美甲師雖然看似差異極大，但都需要專注與耐心。多年水電工作經驗培養出的手部穩定性，反而成為他轉行後的一項優勢。「做美甲就是要手穩，我這麼多年早就練出來了。」

楊永的美甲作品。（取材自九派新聞）
楊永的美甲作品。（取材自九派新聞）

楊永粘貼美甲圖案。（取材自九派新聞）
楊永粘貼美甲圖案。（取材自九派新聞）

如今，他已能獨立完成全套美甲流程，並持續學習新技術。作為少數男性美甲師之一，他也吸引不少男性顧客上門。楊永表示，約有一至兩成客戶是男性，多為20歲左右年輕人，選擇簡單款式或手部護理。

「現在這個社會，愛美也不是女性的專利，男生也可以在美上下功夫。」他說，男性顧客通常更願意找他服務，彼此溝通也較為順暢。

對於轉行決定，楊永表示從未後悔。「我不打算再轉去其他職業或重操舊業了，既然當初是自己選擇的路，那就認認真真踏踏實實地走完就好了。」

近年來，他開始透過網路分享美甲作品與工作影片，希望與更多同行交流經驗。面對網路上的稱讚與質疑，他表示，自己更在意的是持續精進技術與服務品質，而不是外界的評價。

精華 FAQ

  • 楊永原本是做了十多年的水電工，收入穩定，但因建築業景氣下滑，加上妻子經營的美甲店人手流動頻繁，他才決定改學美甲，與妻子一起經營店鋪。

  • 他一開始面臨男性美甲師不易被接受的問題，也不熟悉細膩操作。透過先在店內學基礎、再接受外部培訓，並反覆練習數月，才逐步能獨立完成流程。

  • 目前約九成顧客是回頭客，還有新客由熟客介紹而來，另外一至兩成是男性顧客。他認為只要技術夠好、服務夠細，外界評價並不是最重要的事。

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