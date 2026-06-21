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女員工從邁巴赫探出頭來 喊「一起去吃飯」 老闆破防了

中國新聞組／北京21日電
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「員工開邁巴赫載老闆吃飯」視頻暴火，引發中國職場權力變化的討論。（視頻截圖）
「員工開邁巴赫載老闆吃飯」視頻暴火，引發中國職場權力變化的討論。（視頻截圖）

近日，一段「員工開邁巴赫載老闆吃飯」的視頻在網路引發熱議。畫面中，一名女老闆中午準備開著自己的寶馬530外出用餐時，發現公司女員工正從一輛邁巴赫駕駛座探出頭來，笑著詢問是否要一起前往。女老闆上車後忍不住感嘆：「我這何德何能啊，員工開邁巴赫，我開個530，還讓員工載我去吃飯。」視頻曝光後迅速吸引大批中國網友熱議，也引發「職場權力坍塌」的討論。

自媒體「IC實驗室」報導，在視頻評論區中，有不少網友留言表示驚訝，有人調侃「工資都不夠加油」，也有人猜測該名員工可能是「來體驗生活的富家千金」。還有網友分享自身經歷，稱公司曾有月薪1800元（人民幣，下同，約267美元）的實習生開著BMW X6上班，老闆提醒對方低調一些，結果隔天實習生換開奧迪A6，並表示那是家中最便宜的車。

▲ 影片來源：YouTube平台＠anthonychan-tv（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

影片引發討論的焦點，也延伸到年輕人的財富來源。有觀點指出，部分年輕人的生活條件未必完全來自薪資收入，而是建立在家庭資產基礎之上。例如房屋由家人提供、車輛由家庭購置，甚至婚嫁資金也早已準備妥當，因此，即使月薪不高，實際生活品質與消費能力仍可能高於部分高薪上班族。同樣一張工資條，對一個北漂滬漂來說是命；但對另一群人來說，是這個月又能多買幾張演唱會門票。

報導指出，過去普遍認為企業經營者通常比員工擁有更高財富，然而隨著房地產增值、家庭資產累積、自媒體收入及其他投資管道增加，個人財富來源逐漸多元化，老闆那句「你今天敢頂嘴，明天就喝西北風」也不再管用，顯現出職場權力的微小坍塌，也說明了為什麼年輕人有底氣動不動就裸辭。

「IC實驗室」指出，老闆和員工的關係正從「房東和租客」，慢慢變成「合夥人」，甚至是「甲乙方」。「邁巴赫停在公司樓下，鑰匙攥在員工手裡」這段影片，本質上是一個時代信號，說明了「老闆」和「員工」這套延續了上百年的身分秩序正在被顛覆，那些還在用「我發你工資」來管員工的老闆得早點醒醒了。

精華 FAQ

  • 因為畫面呈現女員工開著邁巴赫，反而邀老闆搭車去吃飯，顛覆一般人對員工與老闆財力差距的想像，也讓「職場權力坍塌」成為熱門話題。

  • 老闆上車後感嘆自己何德何能，表示員工開邁巴赫，自己卻只開寶馬530，最後還要員工載她去吃飯，語氣中帶著驚訝與自嘲。

  • 文章指出，部分年輕人的生活條件不只來自薪資，還可能依靠家庭資產、房車支援與投資收入，因此老闆未必更有財力，職場關係也逐漸變得像合夥人。

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