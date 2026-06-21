世界盃經濟發威 上海餐酒館清晨6時擠滿7國球迷看直播

第一場小組賽的觀賽人群。（取材自新聞晨報）

上海市中心一家餐酒館20日清晨6時已聚集來自蘇格蘭、摩洛哥、美國、巴西 等7國的世界盃 球迷。因應比賽時差，部分商家延長營業時間，安排清晨觀賽。店方表示，日前蘇格蘭球迷看球時，店內啤酒幾乎被喝光。

羊城晚報報導，上海西康路餐酒館Grand Yard 20日清晨已坐滿球迷，吧檯前可見不同國家隊球衣。有人觀看凌晨3時美國對澳洲 的比賽後留下，也有人提前等待巴西隊賽事，但現場最多的是蘇格蘭球迷。

報導指出，蘇格蘭隊時隔28年重返世界盃決賽圈，首場小組賽吸引逾百名蘇格蘭球迷到場，現場還有球迷吹奏風笛。

餐飲店負責人Eric表示，上一場比賽時，蘇格蘭球迷幾乎喝光店內啤酒。他說：「這屆世界盃很多比賽要麼就是在很早的凌晨，要麼就是現在這個時間，大概早上六七時的樣子。所以其實時間不是那麼好，但能有這麼多球迷來看球，真的是很好的狀況。」

另據新聞晨報報導，Eric表示，店家會依照球迷需求安排轉播，「一般大家要看哪場就會提前和我們說，到一定人數我們就轉播了。蘇格蘭人特別熱情，他們喜歡健力士，上一場基本把我們庫存的酒喝光了。他們還有句slogan，說『No Scotland, No Party』（沒有蘇格蘭，就沒有派對）。」

蘇格蘭球迷、上海申花老外球迷俱樂部SEC負責人Cammy表示：「我們球隊的能力沒那麼強，但我們派對的能力很強。這是一個普通的上海酒吧，但是蘇格蘭球迷並不普通。我們在哪兒，都能製造超棒的氛圍。」

報導指出，一名來自英格蘭的Robin陪同蘇格蘭朋友觀賽，這個上午他已經消費了5杯酒精飲料，此刻已然有些微醺，因此突然變身為哲學家。被問到「你是通宵看球還是睡過了？」他說：「從字面上說，我會說我睡了。但是人生裡有些時候，你必須抓住你擁有的那些瞬間。」

Robin表示：「我生命裡有一些非常重要的人去世了，他們的離開讓我更意識到：抓住當下、抓住時間很重要。不是說『我必須晚上10時睡覺，早上7時起床』。我什麼時候睡就什麼時候睡，什麼時候醒就什麼時候醒，但我會盡量抓住自己能抓住的每一個小瞬間。」

Eric表示，世界盃期間店內生意有所提升，熱門球隊比賽時消費較為踴躍。店內500毫升啤酒約38元（人民幣，下同，約5.6美元），早餐培根煎蛋漢堡約40元，一杯卡布奇諾約30元。