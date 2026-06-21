妻被拐走38年 跑20次沒成功 丈夫提告重婚罪將她找回

郭小玲以及她兒子給她畫的油畫。（取材自紅星新聞）

妻子失蹤後，丈夫任金明多年尋找，最後透過以妻子涉嫌重婚為由提起告訴，促成法院介入，讓被拐多年的郭小玲回到甘肅 。這起跨越近40年的婚姻與拐賣事件近日受到關注，當年任金明為尋妻提告，郭小玲也因重婚罪被判刑；多年後，兩人共同希望追究拐賣者責任，並申請撤銷相關判決。

紅星新聞報導，紅星新聞日前採訪郭小玲時，她拿出一把剪刀說：「你幫我拍一張手拿剪刀的照片。」她表示，38年前自己正是因為想買一把剪刀，人生軌跡被改變。

1988年6月，23歲的郭小玲從甘肅靈台縣前往上良鄉參加交流會，原本只是想看看熱鬧，並買剪刀回家裁衣服。途中，她遇到一名以販售小商品為掩護、實際從事拐賣婦女的女子匡某英。

郭小玲回憶，匡某英當時對她說：「讓我跟她去四川提貨，來回3天，會支付我100元報酬，同時免費送我一把剪刀。」郭小玲表示，當時丈夫任金明幫人蓋房子，一天收入約1.5元，因此對這筆收入心動。之後，郭小玲被帶往山東臨清，並以2000元價格賣給李某玲。她與李某玲以夫妻名義生活，並於1989年生下一名女兒。

據報導，任金明返家後發現妻子失蹤，前往岳父及舅舅家詢問，卻得到「她不是在你家嗎？」的回覆。雙方因誤會產生衝突，並互相報警。

任金明說：「我懷疑郭小玲被她父母以及舅舅合謀拐走，他們則認為我拐了郭小玲或害了她。」他表示，當時雙方缺乏信任，矛盾逐漸升高。

後來任金明得知郭小玲曾寄信回家，取得地址後尋求協助，但相關部門認為，僅憑信件無法判斷她是被拐走或自願離開。

任金明表示，後來律師建議他：「你就通過自訴的方式來起訴郭小玲重婚，這樣能把她解救出來。」他因此開始學習法律知識，並提起訴訟。

1989年10月，山東省臨清市人民法院審理此案。法院認定，郭小玲已有婚姻關係，仍與李某玲以夫妻名義生活，構成重婚罪。郭小玲被判有期徒刑一年、緩刑二年，李某玲被判有期徒刑六個月，兩人的非法婚姻關係解除。

1990年3月底，在法院協助下，郭小玲返回甘肅。她表示，當年自己曾20多次嘗試逃離山東，但均未成功。

郭小玲說：「我從來沒有說過那些話，那是他們編造的。」她表示，自己當時不識字，也聽不懂當地方言，有些筆錄內容並非她真實意思。

據報導，回到甘肅後，任金明與郭小玲共同生活多年，育有子女，但兩人最終於2014年辦理離婚。任金明表示：「我把我孩子的媽媽搞成一個犯人，而真正拐賣她的人卻沒事？」他認為自己對郭小玲有所虧欠，因此持續申訴。

報導指出，2012年，郭小玲被拐賣案件由臨清市公安局立案偵查；2015年，警方以相關犯罪行為已超過追訴時效為由撤案。

任金明與郭小玲其後以原審適用法律錯誤提出申訴，認為郭小玲是在被拐後與他人生活，不應以重婚罪處理。山東省高級人民法院於2016年駁回申訴，認為法院已告知雙方關係不合法後，兩人仍繼續以夫妻名義生活。

2025年12月，聊城市人民檢察院審查後認定，原審判決認定事實清楚、證據充分，申訴理由不成立，不予支持。

講起和岳父一家的誤解，任金明不禁落淚。（取材自紅星新聞）