想要許光漢同款唇形 杭州男模術後變這樣 月入3萬剩1萬

劉小姐男友術前術後對比圖。（取材自1818黃金眼）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 杭州男模為追求許光漢同款唇形，接受唇綜合手術後卻出現嚴重後遺症。

杭州男模為追求許光漢同款唇形，接受唇綜合手術後卻出現嚴重後遺症。 重點二： 術後嘴唇僵硬、張口受限，月收入也從近三萬元降至一萬多元。

術後嘴唇僵硬、張口受限，月收入也從近三萬元降至一萬多元。 重點三：院方稱術前已告知僅供參考，雙方對賠償未達共識，將走司法鑑定。

追求明星同款五官真的能如願以償嗎？劉小姐近日投訴，指控杭州整形醫院國際部醫療失當。她透露，原本擔任電商 模特兒、月入近3萬元（人民幣，下同，約4430美元）的男朋友，因為看到該院某醫生宣稱能「1：1復刻趙露思 唇形」，便花費萬元慕名前往，希望能做出擁有超高辨識度的「許光漢 同款唇形」。不料手術後不僅嚴重出血，更留下嚴重的後遺症，導致男友嘴唇僵硬「張不開嘴」，如今只能接拍不露臉的衣帽、鞋子，月收入暴跌至1萬多元。

1818黃金眼報導，劉小姐指出，男友在2025年12月接受了包括唇頦溝重建、口角上揚在內的「唇綜合手術」。手術剛結束時就出現大出血、體力不支，修復半年後，狀況依舊沒有改善。經浙大一院、二院等大醫院診斷，男友下唇內全是疤痕組織，笑起來更有嚴重的皮肉牽拉感，甚至出現上下唇黏連，被建議進行二期手術。劉小姐表示，醫生疑似「切多了」，若轉往上海九院進行修復與玻尿酸填充，至少需要再花費4.8萬元，因此她主張院方必須全額退費、退一賠三，並承擔所有的後續修復與律師費用，總計索賠8萬元。

涉事醫院社群平台帳號截圖。（取材自1818黃金眼）

面對指控，涉事醫院的李醫生回應，術前已明確告知明星照片「只能作為參考」。他強調，從靜態的術前術後照片對比來看，劉小姐男友的唇形其實「有所改善」；至於張口受限與僵硬，他認為這屬於患者的「主觀感受」，不能直接作為判定手術失敗的依據。李醫生解釋，任何美容手術都會經歷疤痕癒合期，最終結果與醫生的操作創傷、患者個人體質皆有關聯，院方願意進一步協商，但拒絕接受「退一賠三」的要求。

由於雙方對賠償金額（5000元至8萬元）差距過大，目前仍未達成共識。劉小姐表示，目前已透過社交平台公開男友的手術遭遇，後續將正式走法律途徑，透過司法鑑定來釐清醫療責任。

劉小姐接受採訪。（取材自1818黃金眼）