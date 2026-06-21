AI短劇掀「買臉」 代理公司收購素人肖像權 1張臉500元

網友的個人漢服寫真形象（右）被短劇盜用 （左）風波後，有代理公司低價收購素人肖像權。 （取材自潮新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： AI短劇擴張帶動肖像授權需求，代理公司低價收購素人臉孔。

AI短劇擴張帶動肖像授權需求，代理公司低價收購素人臉孔。 重點二： 部分公司以每年五百元收購肖像，甚至出現終身買斷條款。

部分公司以每年五百元收購肖像，甚至出現終身買斷條款。 重點三：律師提醒警惕永久授權與超範圍使用，避免肖像被濫用。

AI短劇快速擴張，肖像授權需求加大，很多代理公司低價收購群眾演員、素人的肖像，有的提出一年500元（人民幣，下同，約74美元）授權一張臉。有律師提醒，需警惕永久授權等陷阱。一位化名為林敏的演員最近收到了一位短劇導演的消息，對方提出以500元購買她的肖像一年的使用權，林敏認為價格過於低廉，也害怕「回頭刷短劇，連自己都不認得自己 」，於是果斷拒絕。

潮新聞報導，此類「500元賣臉」的情況在演員圈內已經不罕見，許多演員在通告群中也經常看到類似的「買臉」消息出現。杭州一間AI短劇公司員工李新（化名）說，目前出讓肖像的多為學生、社區阿姨、群眾演員甚至腰部演員，「大明星不可能簽約肖像授權」。

據報導，今年4月，「愛奇藝瘋了」的詞條一度登上微博 熱搜。事情的起因是，愛奇藝發布「AI藝人庫」計畫，稱超百名藝人入駐，CEO龔宇稱真人實拍或成「非遺」，引發爭議。隨後於和偉、張若昀等被傳入駐的演員發聲明否認簽署AI授權。

此外，AI短劇「桃花簪」曾因盜用漢服博主「白菜」和模特「七海」的照片換臉飾演反派而引發風波，最終下架。

報導指出，李新表示，「因為現在AI技術那麼發達，只要有相關的音視頻資料就能複製一個人。之前很多製作公司可能也存在僥倖心理，所以存在『盜臉』的情況。」

之所以「盜臉」，原因在於AI短劇「缺臉」嚴重。報導說，導演陳實表示，一部短劇裡主演可能就五、六個，但需要十幾甚至二十幾個配角，這些人都需要肖像，去哪裡弄到這些肖像就成了不得不考慮的問題。現在AI短劇的製作更加規範，「盜臉」的情況變少了，製作公司會大量「買臉」用在AI短劇裡。

在社交媒體平台，也能發現大量的「買臉」帖。「很多地方都能看到類似的『買臉』帖，還有的是終身買斷，價格也會更高一些，比如500元-1500元等。」林敏說。

報導稱，林敏展示的通告群截圖顯示，AI短劇一般只需要本人提供2至3張半身照及全身照照片，在指定短劇中使用，不影響演員本人短劇接單，報酬僅100元。

廣東知恆律師事務所合夥人律師張曉梅提醒，授權時莫為短期利益而忽視潛在的法律風險，比如極低的授權費用，超長的授權期限甚至是永久，角色和劇情毋須授權方審核等，導致AI創作公司超範圍、長期使用肖像，甚至用於違法活動。