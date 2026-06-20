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國際乒聯蹭「世界盃」熱度？授樊振東「傳奇」稱號 與足壇席丹並列

中國新聞組／北京21日電
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國際乒聯官方授予樊振東（左）乒壇「傳奇」稱號。（取材自微博）
國際乒聯官方授予樊振東（左）乒壇「傳奇」稱號。（取材自微博）

國際乒聯（ITTF）20日授予樊振東乒壇「傳奇」稱號，將他與足壇巨星席丹並稱兩位傳奇，引發全網熱議；輿論在認可其成績實至名歸的同時，也湧現出大量質疑ITTF此舉意在「蹭熱度」的聲音。

此前，國際乒聯官網曾發布專題文章「世界盃之王：馬琳與樊振東的四冠傳奇」，明確將樊振東稱為「中國傳奇人物」。此次認證正值世界盃期間，ITTF試圖將乒乓球與足球世界盃建立聯繫，而樊振東成為連接兩項運動的最佳紐帶。

「F-健康漲球」報導，樊振東是中國乒壇首位超級金滿貫得主，集齊海內外全部頂級單打冠軍，創下世界盃四冠、獨一檔三連冠紀錄。樊振東十年鐵血一單，常年扛起團體攻堅重任；生涯累計斬獲117座賽事冠軍，58個月穩居世界第一。

報導指出，樊振東留洋德甲期間，他率隊拿下賽季三冠王，斬獲多次MVP。美國MLTT聯賽總決賽轉播字幕標註樊振東為「Table Tennis LEGEND」，德甲60周年慶典把他納入傳奇人物榜單，德媒「圖片報」贈予他「凱撒·樊」的讚譽，波爾等乒壇名將評價他是史上最佳。

央視、新華社、人民日報持續報導樊振東的賽場統治力，國內外事機構也盛讚他搭建中外體育交流橋梁的突出貢獻，來自海內外多方官方的認證，他當之無愧。

多數球迷認為，多數球迷認為樊振東靠實打實的成績獲得官方認證，官方蓋章「傳奇」含金量拉滿，完全擔得起這份榮譽。還有人稱，樊振東是唯一成功跨圈、與其他體育項目巨星產生深刻聯繫的乒乓球運動員，拓寬了乒乓球的邊界。

但也不少網友認為，樊振東的傳奇地位由自身成績和影響力決定，無需ITTF認證；ITTF在世界盃期間發文，意在「蹭」樊振東的熱度。更有聲音指出，ITTF此前對樊振東存在打壓行為（如2024年最佳球員獎項至今未發），如今的認證顯得「虛偽」。

精華 FAQ

  • 報導指出，ITTF選在世界盃期間發聲，意在把乒乓球與足球世界盃話題連結，並借樊振東的高人氣與代表性，強化活動熱度與國際關注度。

  • 他是中國首位超級金滿貫得主，拿下世界盃四冠與多項頂級單打冠軍，累計117座冠軍、58個月世界第一，長期扛起國乒一單重任。

  • 支持者認為這是對實力的肯定，傳奇稱號實至名歸；質疑者則認為ITTF是在世界盃時機借樊振東炒熱度，且過往做法讓認證顯得矛盾。

世界盃 樊振東

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