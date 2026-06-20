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中網紅「退錢哥」來美看世界盃 斥酒店345美元1晚、WiFi要錢「離譜」

中國新聞組／北京21日電
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「退錢哥」吐槽美國酒店345美元一晚，WiFi要收費：離譜到家了；此前落地墨西哥...
「退錢哥」吐槽美國酒店345美元一晚，WiFi要收費：離譜到家了；此前落地墨西哥被騙，溢價5倍買2張世界盃「山頂票」，自稱「大冤種」。（取材自大風新聞）

「退錢哥」何勝20日發文吐槽去美國看世界盃消費太高。他說，打車去酒店花了93美元，入駐345美元一晚的酒店，酒店Wi-Fi居然要收費，也是離譜到家了，美國這地方，沒錢真不行。

大風新聞報導，「退錢哥」5月12日曾發布視頻稱，感覺自己成了「大冤種」，因為他為了看今年美加墨世界盃開幕式，在二手網站花了2.5萬元人民幣買了兩張開幕式門票。從他的視頻截圖來看，原價為370美元/張的門票二手票價高達1816美元/張，他最終花了3632美元（約24855元人民幣）。

「退錢哥」吐槽美國酒店345美元一晚，WiFi要收費：離譜到家了；此前落地墨西哥...
「退錢哥」吐槽美國酒店345美元一晚，WiFi要收費：離譜到家了；此前落地墨西哥被騙，溢價5倍買2張世界盃「山頂票」，自稱「大冤種」。（取材自大風新聞）

該視頻引發球迷熱議，有球迷感嘆：「2萬5的票，不愧是鐵杆球迷『退錢哥』。」

為何會花高價購買世界盃開幕式門票？據報導，何勝坦言：「首先是我自己想看，揭幕戰本身就值得一看；其次我嘗試過通過國際足聯官方渠道買票，但根本買不到，進去全是排隊；最後我現在是自媒體，這場比賽很有流量，我也希望通過現場觀賽，創作有熱度的視頻。去年美國世俱盃我去了，發現物價貴得離譜，比卡達世界盃貴多了，所以今年世界盃肯定要開源節流，盡量能找到贊助覆蓋日常開銷。」

「退錢哥」6月10日剛落地墨西哥機場，就被出租車櫃臺以高出網約車10餘倍的價格宰客，他本人發視頻自嘲並提醒網友避雷，此事迅速登上熱搜。

開幕式門票比鄰座高出許多，「退錢哥」不只當世界盃大冤種，還吐槽美國酒店離譜到家。...
開幕式門票比鄰座高出許多，「退錢哥」不只當世界盃大冤種，還吐槽美國酒店離譜到家。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 他是前往美國觀看今年美加墨世界盃的開幕式與相關賽事，並希望以現場觀賽內容製作具有熱度的自媒體影片，兼顧個人興趣與流量需求。

  • 何勝表示，自己確實想看揭幕戰，而且曾嘗試透過國際足聯官方渠道購票，但根本買不到；加上他是自媒體，認為現場畫面有助於創作熱門內容。

  • 他一到美國和墨西哥便接連遇到高價交通與住宿問題，像是打車到酒店花93美元、住345美元一晚的酒店，連Wi-Fi都要另收費，讓他直呼太誇張。

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