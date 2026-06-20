四川一景區被指「國道收門票」官方：啟動整改 過境車不收費

四川綿陽梓潼縣七曲山景區近日因「國道收門票」問題引發關注。（取材自界面新聞）

四川綿陽梓潼縣七曲山景區近日因「國道收門票」問題引發關注。梓潼縣人民政府新聞辦公室19日通報表示，已啟動核查整改，針對景區管理制度執行不到位等情況進行處理。目前，僅過境的社會車輛不需購買門票，也不收取其他費用。

界面新聞報導，有市民反映，七曲山景區內一段原G108國道路段被納入景區管理，部分車輛過境時需購票通行。當地表示，原國道G108曾穿越景區核心區，因古柏、古建築保護、森林防火及交通安全需求，啟動改線工程。

通報指出，新G108於2016年建成通車，原路段退出國道路網序列，改為景區內部旅遊交通幹道。當地此前表示，原道路存在人車混雜、車輛尾氣影響古柏林等問題。

梓潼縣表示，七曲山風景區屬森林火險I級高危等級區，七曲山大廟為全國重點文物保護單位，因停車位不足及交通承載能力有限，景區設置森林防滅火及古柏保護檢查點，兼具車輛引導功能。

針對「國道收費」爭議，通報強調，景區道路通行不收費，遊客進入七曲山大廟等景點才需購票。對於此前在分流車輛、引導過境過程中存在的管理問題，相關部門已展開核查整改。

景區商家此前向界面新聞表示，國道改道後，景區客流減少，部分商戶經營受到影響。一名商家稱，過去店內有20多名員工，後來只剩自己與妻子維持經營。他也提到，部分村民出行受到影響，過去較密集的班車減少，老人就醫及學生通學較不方便。

梓潼縣表示，景區內原住村民和經營戶一直可免費自由通行，景區目前已提供免費接送車服務，但仍存在保障不足情況。下一步將增加免費接送車班次，增設景區內南北遊覽線免費觀光車，完善道路標識標牌與導航資訊，進一步規範景區運行管理。