一站式服務出包？杭州新人婚禮影片 驚現「別人的老公老婆」

業主表示，直到新郎登場前的5分鐘，大螢幕上播放的還是陌生人的照片。（視頻截圖）

杭州一名胡姓女子日前舉辦婚禮，卻發現現場播放的婚紗照影片中，竟混入陌生新人的照片，讓她質疑「一站式」婚禮服務出現嚴重疏失。胡女士表示，照片中的男子是別人的丈夫、女子是別人的妻子，親友多次提醒工作人員仍未處理，直到婚禮開始前才停止播放。事後她又發現，婚宴場地方疑似使用她的婚禮照片替其他網路貼文宣傳。

1818黃金眼節目報導，胡女士4月在杭州蕭山萬達中路「粉紅城堡」舉辦婚禮，花費人民幣8萬多元購買包含場地、流程、主持、布置等內容的「一站式」服務。她表示，除了攝影及化妝師自行安排，其餘婚禮項目均由業者負責。

婚禮原訂晚間6時18分開始，現場此前循環播放婚紗照。胡女士表示，親友提前發現投影畫面中出現陌生新人照片，並多次告知工作人員，但照片直到新郎登場前約5分鐘才停止播放。

胡女士說：「男的是別人的老公，女的是別人的老婆。」她表示，當時家人及親友都提醒現場人員，但沒有立即更換或停止播放，讓她在婚禮開始前承受很大壓力。

據報導，現場一名備註為「新上味粉紅城堡副總彭女士」的工作人員事後在群組中致歉，表示「真的非常抱歉，您現在什麼都別想，先把這場婚禮順順利利完成，等婚禮結束，一定給您一個交代」。胡女士表示，為了婚禮順利進行，當時只能先壓下情緒。

不過，胡女士稱，隔天她在社群平台發現，有人發布推薦婚宴場地的貼文，使用的照片竟是她與丈夫婚禮現場畫面。她表示，照片雖遮擋臉部，但衣服、場地等內容都能辨認。

胡女士向消保單位投訴後表示，業者回覆稱播放婚禮照片屬於贈送項目，並提出提供4999元餐點作為處理方式。她認為，自己購買的是整套婚禮服務，業者仍應負責相關安排。

記者前往「粉紅城堡」了解情況時，現場未見工作人員。胡女士聯繫公司負責人張總，對方表示對事件「不太清楚」，並稱會聯絡相關人員處理。

隨後，另一名彭姓負責人回應，婚禮播放錯照片一事仍需了解門市狀況，並表示會在5至7個工作日內，以書面方式回覆。對於事件細節及後續處理，業者仍在進一步確認。

花費8萬多元購買「一站式」婚禮服務結果一團亂。（視頻截圖）