拍全家福變婚禮 廣州兄妹密籌2個月 57歲媽當新娘激動落淚

57歲女子參加婚禮，突然發現新娘是自己。(取材自新民晚報)

AI摘要 文章摘要整理： 廣州一對兄妹瞞著父母籌畫兩個月，假稱拍全家福，實則替父母補辦遲到36年的婚禮，讓57歲母親驚喜落淚並感動告白。

廣東廣州近日舉辦了一場令人動容的祕密婚禮。一對貼心的兄妹花費兩個月時間精心籌畫，瞞著父母為他們補辦了一場遲到36年的婚禮。57歲的母親在踏進宴會廳、看到親朋好友齊聚的那一刻，才驚覺新娘竟然是自己。婚禮現場播放兒女準備的驚喜影片，母親感動地流下眼淚，更當眾向丈夫深情告白，表示「下一輩子也願意跟爸爸在一起」，幸福感溢滿全場。

新民晚報報導，主辦這場驚喜的鄧先生與鄧女士兄妹表示，補辦婚禮的想法由哥哥提出。為了瞞天過海，他們一開始只跟父母說是去拍全家福，順便送一套婚紗照拍攝，成功將父母帶到婚禮現場。哥哥鄧先生透露，母親每次參加別人的婚禮時都流露出羨慕的眼神，因此「彌補他們的遺憾，也是我們的心願」。他形容，母親一開始還以為是別人的婚禮，直到看見熟人都在現場，才驚訝發現真相，激動得像個小女孩。

這場遲到的婚禮不僅圓了父母的夢，也承載了兒女滿滿的愧疚與孝心。鄧女士坦言，她和哥哥自上大學後就一直留在廣州工作與生活，平時很少有時間能回老家陪伴父母，過去未能給予父母足夠的陪伴與愛。她感性地表示，父母這輩子為兄妹倆付出了太多，希望在未來的日子裡，父母能夠多留一點時間給自己，活出屬於他們兩人的精彩人生。

婚禮的溫馨畫面曝光後，在網路上掀起極大迴響，許多網民留言大讚這家人的氛圍太好，並稱讚兒女非常孝順，表示「女兒特意為爸爸媽媽安排了遲來的補婚禮，這份心意真的太戳人了」、「能親身參加親生父母的婚禮的孩子，得多幸福啊」。也有人觀察到父母的互動，幽默表示「媽媽完全小女孩來的，爸爸懵得筆直環顧四周」。

還有網友點出，這場驚喜要成功，「首先得有不嫉妒的親戚朋友，否則早就偷偷假裝說漏嘴通知主角了，然後再有不掃興的父母，肯配合聽安排，也不多問的去做妝造。孩子真是好孩子，真羨慕」。

57歲女子參加婚禮，突然發現新娘是自己。(取材自新民晚報)

57歲女子參加婚禮，突然發現新娘是自己。(取材自新民晚報)

57歲女子參加婚禮，突然發現新娘是自己。(取材自新民晚報)