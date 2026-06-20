我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「六人行」名導詹姆斯伯羅斯離世 享壽85歲 曾奪11座艾美獎

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

科技結合民俗 四川機器人划龍舟、包粽子慶端午

記者賴錦宏╱北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
四川巴中恩陽區舉辦「2026中華龍舟大賽」出現機器人挑戰了包粽子、打糍粑等傳統端...
四川巴中恩陽區舉辦「2026中華龍舟大賽」出現機器人挑戰了包粽子、打糍粑等傳統端午習俗。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

四川巴中端午活動結合龍舟賽、人形機器人與AR數位技術，讓機器人參與划舟、包粽與民俗表演，也推出陸地數位龍舟，帶動傳統文化與文旅消費。

今年端午節，四川巴中恩陽區舉辦「2026中華龍舟大賽」出現極具科技感的一幕。賽前巡遊儀式上，龍舟隊中竟加入了兩名身穿雨衣的人形機器人，它們與人類隊員默契配合，共同揮槳劈波斬浪，雖然期間出現了「手掉水裡了」的小插曲，仍成功引爆全場氣氛。這場將傳統民俗與前沿科技深度融合的盛會，吸引央視等許多媒體進行直播報導。

微博和星島日報，這兩名特別的「划手」是「2026世界人形機器人運動會」的參賽選手，本次活動為其「能量傳遞」實景挑戰的第二站。這群「硬核」機械人走出實驗室，在恩陽河上展示了防水耐用及擬態訓練等頂尖技術。

除了划龍舟，這群機器人運動員還在現場大展身手，挑戰了包粽子、打糍粑等傳統端午習俗，甚至在古鎮現場表演非物質文化遺產「皮影戲」。他們靈活的動作和呆萌的互動，瞬間成為賽場上最受歡迎的「氣氛組」。

除了水上競渡有機器人助陣，本屆大賽另一大亮點是全國首創的「數位龍舟大賽」。賽事移師陸地進行，主辦方依托AR數位技術，使用1:1還原真實河道場景的專業「數位龍舟模擬器」。

參與者只需在模擬器上划槳，其動作便會即時轉化為屏幕上的船速，讓市民在陸地上也能體驗到沉浸式的划龍舟快感。大賽設有專業競技組與公眾體驗組，專業組冠軍可獲得高達1萬元人民幣的獎金，完成大眾體驗的市民亦可獲得AR智能獎牌或精美文創禮品。

大賽主辦方表示，透過「科技+民俗」的全新模式，不僅打破龍舟運動對水域的物理限制，更成功拉近傳統文化與年輕群體的距離，為當地端午文旅消費注入了強大的新活力。

中華龍舟大賽四川巴中恩陽站，機器人划龍舟引爆全場氣氛。這兩名特別的「划手」是「2...
中華龍舟大賽四川巴中恩陽站，機器人划龍舟引爆全場氣氛。這兩名特別的「划手」是「2026世界人形機器人運動會」的參賽選手。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 最吸睛的是兩名人形機器人穿著雨衣加入龍舟隊，與人類隊員一起划槳前進，雖有小插曲仍成功炒熱現場氣氛，也成為媒體直播焦點。

  • 機器人還在現場挑戰包粽子、打糍粑，並於古鎮表演非物質文化遺產皮影戲，透過靈活互動展示科技與民俗結合的趣味與吸引力。

  • 數位龍舟大賽是以AR技術打造的陸地賽事，使用1:1還原河道的模擬器，參與者划槳後畫面即時反映船速，讓民眾在陸地上也能沉浸體驗。

端午節 微博

上一則

中國AI模型水準 馬斯克按讚：與美國差距縮小

下一則

中3大電信推組合 買數百萬Token 一句「你好」燒掉5萬

延伸閱讀

粽子小隊划龍舟

粽子小隊划龍舟
端午

端午
你不知道的端午節 國寶龍舟畫證明宋朝就有花式跳水 文人寫離騷好療癒

你不知道的端午節 國寶龍舟畫證明宋朝就有花式跳水 文人寫離騷好療癒
水果糖葫蘆、寫書法、介紹麻將....日落區夜市迎端午

水果糖葫蘆、寫書法、介紹麻將....日落區夜市迎端午

熱門新聞

金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。（圖／取自《深海所》微信公眾號）

中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

2026-06-14 09:50
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一名網路女主播，不慎將要傳給金主的影片傳到了家長群組。(翻攝自X)

湖北辣媽裸片誤傳小學班群 榜一大哥竟是同學爸

2026-06-12 21:39
女子被捉姦在床後，黑衣男子用拳頭暴打情夫。（視頻截圖）

綠光罩頂…女被捉姦在床 男用拳頭暴打情夫 她去擋也被打

2026-06-14 10:30

超人氣

更多 >
SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場
川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議
華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切
科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康

科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康
逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？

逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？