中3大電信推組合 買數百萬Token 一句「你好」燒掉5萬

有開發者表示，中國三大電信商當前推出的Token套餐明面上定價偏低，實際換算下來的單位調用成本並不便宜。（取材自新京報）

AI摘要 文章摘要整理： 中國電信、中國移動與中國聯通陸續推出Token套餐，欲把AI算力調用商品化，但開發者指出其實際使用成本不低，顯示市場雖具前景，落地仍有挑戰。

繼傳統通信時代的流量包之後，專為大模型調用設計的Token包，如今已經成了人工智慧 時代極具代表性的全新數位產物。不過有中國開發者表示，三大電信商當前推出的Token套餐明面上定價偏低，實際換算下來的單位調用成本並不便宜，僅僅是輸入一句簡單的你好，就會燒掉大約5萬Token，不到一小時，15元（人民幣，下同）的套餐就已見底。

快科技報導，就在上個月，中國電信、中國移動、中國聯通三大電信商不約而同推出面向個人用戶和企業用戶的專屬Token套餐。這也是三大電信商首次以標準化、可直接選購的成熟產品形態，把底層算力資源和大模型調用能力直接推向大眾消費市場。

以電信為例，中國電信一共開出了三檔套餐，輕享版每月資費9.9元，單月包含1000萬Token額度；暢享版定價每月29.9元，單月Token額度為4000萬；最高檔的尊享版每月49.9元，單月可以使用8000萬Token，三檔套餐均支持用戶重複訂購疊加額度。

中國移動則選擇了更穩妥的落地路徑，採用省公司先行試點、後續集團統籌推進全生態覆蓋的策略，其中廣東移動已經首發專屬的算力Token套餐，Lite版套餐每月定價40元，單月包含1.8萬次大模型調用額度。

業內從業者分析稱，電信商對Token套餐的理想規畫，其實是對標當下成熟的手機流量計費體系，用戶購買基礎額度之後，刷短影音、用通訊軟體、瀏覽信息網頁、調用各類AI應用，所有場景的消耗都能在統一的Token計費規則下完成。

但要落地這套體系，背後需要同步完成後台調度開發、海量第三方應用接入、全生態規則搭建，落地難度遠超最初的設想。

從長期行業發展的角度來看，三大電信商接連下場推出標準化Token套餐，本身具備很重要的正向價值，這在一定程度上標誌著過去高高在上的AI算力資源，正在逐步下沉轉變為面向普通大眾的普惠型基礎公共服務。

相關數據顯示，今年3月中國日均大模型Token調用總量已經突破140兆，對比2024年初僅1000億的日調用量，短短兩年時間漲幅超過千倍。

對電信商來說，Token未來完全有可能成為繼語音通話、行動流量、家庭寬頻之後，第四類支撐電信商數位服務營收的全新基礎計費單元，打開新的增長空間。