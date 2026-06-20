端午假期首日2.3億人次出行 親子家庭占比過半 廣州再現堵龍舟

廣州車陂村舉辦龍舟招景日活動，圖為市民觀賞游龍表演。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 端午假期首日出行人次達2.35億，親子與學生旅客帶動中短途及民俗、反向旅遊升溫，廣東與廣州龍舟活動最受矚目。

中國昨起開始三天端午假期，由於不涉及調休可直接連放三天，加上高考 剛結束，又適逢父親節，「雙節」催熱民眾出遊意願。據交通運輸部數據，19日全社會跨區域人員流動量2億3543萬人次，環比增長9.0%，同比增長1.9%。「端午出行」熱度上漲151%，親子 家庭占比過半，出遊目的地以廣東省熱度最高，整體呈現「中青年主導、中短途領跑，民俗體驗升溫、親子互動增強」顯著特徵；廣州則再現「房東」們划船及「堵船」盛景。

澎湃新聞報導，馬蜂窩大數據顯示，近兩周「端午出行」熱度上漲151%，親子遊相關搜索熱度上漲107%。高考剛結束，父親節撞上端午，親子家庭是端午假期出遊主力軍，占比超五成，帶動玩樂組合商品預訂量同比增長83%。

學生人群出遊增速最快。飛豬數據顯示，隨著高考、大學「考試周」陸續進入尾聲，截至目前端午假期學生預訂人次同比提升超70%，預訂量更是大增97%，途牛報告顯示，今年端午假期旅遊市場呈現出「中青年主導、中短途領跑，民俗體驗升溫、親子互動增強」的顯著特徵。20至49歲的中青年用戶構成了端午出遊的主力軍，出遊人次占比超七成，兩到三天的中短途行程成為主流之選。

從旅行社具體收客情況看，跨省遊方面，廣之旅整體收客率已超50%，多個熱門排期提前售罄。從玩法上來看，馬蜂窩大數據顯示，端午「民俗遊」相關搜索熱度上漲55%。廣東憑藉濃厚且獨特的嶺南節慶氛圍加上密集的龍舟賽事熱度最高，上漲84%，全國獨有的「水上彎道競速」佛山疊滘龍船漂移，上榜端午熱度漲幅最快新玩法TOP 10，帶動疊滘這個小村莊搜索熱度飆升158%。

多家在線旅遊平台的報告還顯示，今年端午跨省旅遊市場呈現比較明顯的「反向旅遊」趨勢，不少遊客從扎堆傳統熱門景點轉向人少景美、體驗獨特的小眾目的地，多條行程四至八天的「小眾遊」產品已售罄。

另外，人潮也湧進廣東獵德龍舟招景活動，各個「兄弟村」、「老表村」從四面八方扒龍船前來趁景，熟悉的「堵船」盛景再度上演，超百艘龍船與廣州塔同框，廣州「房東」們大雨中扒龍船，人從眾叕，廣州CBD又又又「堵船」啦。現場有觀眾表示：「廣州房東給我丟炮仗啦！」這是趁景風俗，船上橈手將未燃放的炮仗丟給岸上圍觀的人，接炮仗，接好運。

6月17日，廣州市程界西村「龍船景」場面熱鬧。(中新社)