敢吃嗎？吉林女包「蛤蟆粽」 網友驚：屈原看了也害怕

中國吉林一名女子自創「蛤蟆粽子」(又稱「蛙粽」)在端午節 期間走紅，引發網友熱烈討論。該女子將處理乾淨的蛤蟆內臟填入糯米、黑米與鹹蛋黃，包上粽葉後上鍋蒸熟，並稱這是最滿意的作品之一。該話題在網上創造超4億播放量，甚至被網友形容成「在最凶狠的粽子面前，屈原也不想活了」。

端午節前，粽子話題通常集中在「甜鹹之爭」與新口味創新，但這款自製的「蛙粽」憑其獵奇視覺與食材選擇，直接將粽子的外皮和餡料玩出了新花樣，瞬間突破傳統認知。

不同於傳統以粽葉包裹餡料的型態，該粽子直接將處理乾淨的蛤蟆當作容器，在其肚內填滿糯米等配料。女網友表示，這是她每年都會嘗試的創意料理，也是自己目前最滿意的作品之一。除了蛤蟆粽子之外，她過去還曾製作過蛤蟆蛋撻、蛤蟆蛋糕、蛤蟆餃子 等一系列衍生創意作品。

由於這款粽子成品的視覺衝擊力太大，其奇葩外觀在社交平台走紅後，讓長期對峙的甜粽黨和鹹粽黨暫時停戰，一致對這款「邪門」粽子表示震驚或拒絕。有網友調侃，這波直接用生物載體「憑一己之力終結甜鹹大戰」；也有網友認為，這觀念炸裂級的創新看起來更像是粽子版的田雞釀，口味相當硬核。但同時也引來大批人質疑「怎麼吃下去」、「第一次有了戒粽子的念頭」。

在引發獵奇熱潮的同時，安全與法律問題也隨之浮現。

多名博主公開提醒，蟾蜍全身有毒（皮膚、內臟、肌肉、卵均含有強心甾類化合物，包括蟾毒配基與蟾毒類，以及吲哚類生物鹼如蟾酥鹼），若不慎食用可能導致中毒甚至致死；此外，蟾蜍在法律上屬於「三有動物」，私自捕捉、宰殺與食用皆涉嫌違法。

吉林網友製作的蛤蟆粽子。（抖音視頻截圖）

吉林網友製作的蛤蟆粽子。（抖音視頻截圖）

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