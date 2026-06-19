敢吃嗎？吉林女包「蛤蟆粽」 網友驚：屈原看了也害怕
中國吉林一名女子自創「蛤蟆粽子」(又稱「蛙粽」)在端午節期間走紅，引發網友熱烈討論。該女子將處理乾淨的蛤蟆內臟填入糯米、黑米與鹹蛋黃，包上粽葉後上鍋蒸熟，並稱這是最滿意的作品之一。該話題在網上創造超4億播放量，甚至被網友形容成「在最凶狠的粽子面前，屈原也不想活了」。
端午節前，粽子話題通常集中在「甜鹹之爭」與新口味創新，但這款自製的「蛙粽」憑其獵奇視覺與食材選擇，直接將粽子的外皮和餡料玩出了新花樣，瞬間突破傳統認知。
不同於傳統以粽葉包裹餡料的型態，該粽子直接將處理乾淨的蛤蟆當作容器，在其肚內填滿糯米等配料。女網友表示，這是她每年都會嘗試的創意料理，也是自己目前最滿意的作品之一。除了蛤蟆粽子之外，她過去還曾製作過蛤蟆蛋撻、蛤蟆蛋糕、蛤蟆餃子等一系列衍生創意作品。
由於這款粽子成品的視覺衝擊力太大，其奇葩外觀在社交平台走紅後，讓長期對峙的甜粽黨和鹹粽黨暫時停戰，一致對這款「邪門」粽子表示震驚或拒絕。有網友調侃，這波直接用生物載體「憑一己之力終結甜鹹大戰」；也有網友認為，這觀念炸裂級的創新看起來更像是粽子版的田雞釀，口味相當硬核。但同時也引來大批人質疑「怎麼吃下去」、「第一次有了戒粽子的念頭」。
在引發獵奇熱潮的同時，安全與法律問題也隨之浮現。
多名博主公開提醒，蟾蜍全身有毒（皮膚、內臟、肌肉、卵均含有強心甾類化合物，包括蟾毒配基與蟾毒類，以及吲哚類生物鹼如蟾酥鹼），若不慎食用可能導致中毒甚至致死；此外，蟾蜍在法律上屬於「三有動物」，私自捕捉、宰殺與食用皆涉嫌違法。
▲ 影片來源：tiktok平台＠gonghonglei（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
女子先將處理乾淨的蛤蟆內部填入糯米、黑米與鹹蛋黃，再包上粽葉蒸熟。她把它視為每年都會嘗試的創意料理之一，外觀與傳統粽子差異極大。 主要因為其視覺衝擊太強、食材組合又十分獵奇，直接突破大眾對粽子的想像。相關話題播放量超過四億，連甜粽與鹹粽陣營都被迫暫時停戰討論。 多名博主提醒，蟾蜍全身含有多種毒素，誤食可能造成中毒甚至致死；同時蟾蜍屬於三有動物，私自捕捉、宰殺與食用都可能觸法，風險相當高。
精華 FAQ
女子先將處理乾淨的蛤蟆內部填入糯米、黑米與鹹蛋黃，再包上粽葉蒸熟。她把它視為每年都會嘗試的創意料理之一，外觀與傳統粽子差異極大。
主要因為其視覺衝擊太強、食材組合又十分獵奇，直接突破大眾對粽子的想像。相關話題播放量超過四億，連甜粽與鹹粽陣營都被迫暫時停戰討論。
多名博主提醒，蟾蜍全身含有多種毒素，誤食可能造成中毒甚至致死；同時蟾蜍屬於三有動物，私自捕捉、宰殺與食用都可能觸法，風險相當高。
上一則
雷軍路邊「吃個早飯這麼多人拍照」 路過小女孩：我靠
下一則