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失業男點外賣「一天就指望這頓 多給點飯」 老闆回應太暖

中國新聞組／北京19日電
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萬先生的盒飯上寫著「來我這當學徒吧」。(視頻截圖)
萬先生的盒飯上寫著「來我這當學徒吧」。(視頻截圖)

一名因被失業且未領到工資的萬先生，日前在外賣平台點了一份12.8元(約1.89美元)的炒飯，並備註「一天就指望這一頓了，請多給點飯」。沒想到收到外賣時，不僅飯盒裝得滿滿，蓋子上還寫著「來我這當學徒吧」。這段過程被拍成影片後引發熱烈迴響，獲得高達236萬次點讚。萬先生坦言，看到老闆的回覆非常感動。  

九派新聞報導，該支網路影片顯示，萬先生當時因被老闆開除、工資沒發，心情複雜地在12.8元的炒飯外賣留下請商家多給點飯的備註。影片暴紅後，大批網友留言稱讚老闆「他想讓你吃飽，也想讓你頓頓吃飽」，更有熱心網友貼出該外賣店的具體名稱和地址，直言「老闆還沒意識到這是他最後的清閒日子」。  

面對一夕湧入的巨大關注，該外賣店老闆於17日特別錄製影片感謝大眾關心，並呼籲網友不要再在外賣平台上發訊息給他，因為自己忙到沒有時間及時回覆。  

老闆謙虛表示：「希望大家不要對生活失去信心，要相信這個社會不會拋棄我們的。出門在外，誰能不遇到點困難呢？都不容易，我也沒有那麼神聖，舉手之勞罷了。」  

萬先生18日接受採訪時坦言，目前經濟確實比較困難，當時備註只是希望能填飽肚子，「沒想到還能收到來自陌生人的溫暖。」 面對生活突如其來的打擊與這份意外的善意，他感性表示：「或許生活就是在你看清它會百般折磨你的真相後，依然要去熱愛生活。」  他說，後續有跟老闆聯繫，也考慮去店裡做學徒並拍攝做學徒的vlog。

萬先生的盒飯上寫著「來我這當學徒吧」。(視頻截圖)
萬先生的盒飯上寫著「來我這當學徒吧」。(視頻截圖)

▲ 影片來源：youtube平台@Comentariocómicodeseptiemb-z5f（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 因為他正處於失業、又沒拿到工資的困境，經濟壓力很大，只能靠這一餐填飽肚子，所以才在訂單上留言，希望店家能多給些飯。

  • 老闆不但把炒飯裝得滿滿的，還在飯盒蓋子上寫下「來我這當學徒吧」，以實際行動回應萬先生的處境，展現了溫暖與善意。

  • 影片曝光後獲得236萬次點讚，網友紛紛稱讚老闆有愛心；老闆也錄影感謝關心，萬先生則表示感動，並考慮到店裡當學徒。

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