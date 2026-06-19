全身30個發光點 罕見6公分「巨無霸」螢火蟲現身成都

巨無霸螢火蟲現身成都。(取材自成都發布)

AI摘要 文章摘要整理： 成都華希昆蟲博物館館長趙力在青城山採得罕見巨凹眼螢雌蟲，體長約六公分且具三十多個發光點，顯示當地森林生態良好。

成都華希昆蟲博物館館長趙力日前在四川成都青城山採集到一種罕見的巨型螢火蟲──巨凹眼螢。他在海拔約800米的公路邊草叢中發現，螢火蟲約六公分長，此次發現的海拔高度較低，具有特殊意義。

「我是在青城前山海拔約800米的公路邊草叢中發現的這隻巨凹眼螢雌蟲，約六公分長」，成都發布報導，趙力表示，這種螢火蟲並非普通螢火蟲，而是中國已知體型最大的發光昆蟲。其雌性體長通常可達五至七公分，而普通螢火蟲體長僅約一公分左右。巨凹眼螢屬於凹眼螢科（亦稱雌光螢科），與常見的螢科螢火蟲屬於「遠親」關係。

巨凹眼螢的雌蟲終身保持幼蟲形態，看起來像一條大號的麵包蟲，不會長出翅膀，全身遍布30多個發光點，分別位於體節的背部和兩側，亮度遠超普通螢火蟲，能夠在黑暗中照亮周圍環境。因此，相較於普通螢火蟲的「提燈夜行」，巨凹眼螢也被戲稱為「會舞火龍的螢火蟲」。

值得一提的是，巨凹眼螢的雄蟲則具有翅膀，體型較小，外觀與普通螢火蟲無異。

趙力進一步說明，這種發光現象是雌蟲在求偶時用來吸引雄蟲的生物冷光，依靠螢光素酶催化產生。白天牠們會躲在潮濕的落葉或泥土中，夜晚才出來活動。巨凹眼螢對環境要求極高，只有在水質乾淨、植被茂密的森林中才能生存，其出現也標誌著當地生態環境良好。

有趣的是，巨凹眼螢與大多數吃蝸牛的螢火蟲不同，牠們主要以馬陸為食。雄性長有一對很大的眼睛，從腹面看幾乎占據了整個頭部下方，這是為了在飛行時能夠尋找到雌性在暗夜中發出的光線。

目前，這隻被採集到的巨凹眼螢已被帶回華希昆蟲博物館，趙力計畫觀察一段時間後進行公開展出。

據報導，巨凹眼螢於1888年首次在泰國和緬甸被描述記錄，目前在中國四川、雲南、廣西和浙江省均有分布。

巨無霸螢火蟲現身成都。(取材自成都發布)