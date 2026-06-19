千萬蓮花跑車為何趴窩杭州深山？ 網友瘋打卡 車主曝光

小和山旁遺棄的「酷炫超跑」蓮花愛麗斯。(取材自都市快報橙柿互動)

AI摘要 文章摘要整理： 杭州西湖區深山旁一輛改裝蓮花Elise長期停放，引發大量打卡與遺棄猜測；經查證，車主是附近AI公司九十後老闆，車輛疑僅供賽道使用。

杭州市西湖區小和山社區的深山老林旁，近日因一輛「酷炫超跑 」長期趴窩而成為熱門打卡點。該車四個輪胎完全跑氣、車身布滿灰塵，引發網友猜測其是否被主人遺棄。經都市快報橙柿互動記者實地調查走訪，證實該車並非無主孤兒，而屬於附近一家AI公司的「90後」杭州本地帥姓老闆，據員工透露，該車似乎已報廢，為老闆自己組裝。

據報導，這輛跑車停放於小和山社區支路旁的臨時停車場，與一輛叉車相伴，駕駛位後視鏡甚至被貼上報廢車回收廣告。對面養老院90多歲的張大伯和老伴郝阿姨表示，該車「趴窩快半年了」，從未見人開過。當地知情村民則透露，這輛車據說不能上路，只能在賽車場裡玩，需要時車主會自行托運前往。隨著該車在社交平台走紅，每天都有大量遊客與網紅慕名前來拍照打卡。

這輛引發圍觀的超跑原型為「蓮花愛麗斯」（Lotus Elise），是蓮花跑車（Lotus Cars）旗下經典的中置引擎後輪驅動雙座敞篷跑車，新車歷史指導價在50萬至86.8萬元人民幣之間。現場車輛被車主改裝了誇張的幾何線條全碳套件，有目擊者形容其「雖然面目全非、做工粗糙，但線條凌厲」。網傳該車改裝後價值上千萬元，但專業車迷評估認為，雖全碳改裝價格難以估算，但應不至於高達千萬。

針對部分網民提出「想直接開走」的玩笑話，有人特別進行法律科普，強調該車產權歸屬並未滅失，私自移動涉嫌侵權。

為了進一步了解車輛狀況，記者在社區張書記的指引下，找到大樹旁的一家AI公司。公司內部裝修如酒吧，員工透露該酒吧是老闆為員工增設的福利。當事大姐熱情表示，帥姓老闆是一位90後年輕人，車子確實是他的。雖然員工們對於網上有人關注打卡感到開心，但有關具體造車與車輛後續處置細節，員工稱唯有老闆才能說清楚。截至發稿前，記者尚未收到帥老闆的回覆，後續進展將持續追蹤。

小和山旁遺棄的「酷炫超跑」蓮花愛麗斯。(取材自都市快報橙柿互動)