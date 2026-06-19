直播+AI 40名台青走進珠海 體驗電商產業

台青來到珠海電商產業園，體驗模擬直播間。(取材自聯合影音號)

日前，40位台灣電商 領域從業者、自媒體創作者與創業青年走進珠海，參與「台青在灣區 」跨境電商與短影音創作工作坊，沉浸式走訪電商產業鏈，用鏡頭紀錄、觀摩「直播＋AI ＋跨境貿易」的創新營運模式，近距離感受大灣區產業魅力。

本次參訪，團員先後前往再生時代直播電商產業園、橫琴跨境電商創新產業園，參觀電商直播生態與珠海電商業者交流實戰經驗。首次走進直播間、從事貿易工作的謝家凱表示，當地完善的直播系統與專業設備讓他印象深刻，在親身體驗後，對電商行業有了完全不一樣的認識，「這裡的電商產業不僅深耕中國市場，還積極拓展全球業務，跨境電商的發展空間相當廣闊」。

第一次來到珠海的徐同學表示，產業園內的直播間硬體設備水準很高，看得出產業基礎十分紮實，同時，他觀察到當地採用分層培育網紅的模式，搭配大數據分析把握觀眾喜好，「這套運作邏輯和在課堂上學到的內容相互呼應，收穫很大」。

台青郭翊翔同樣是首次來到珠海，規模化的直播場地與軟硬體設備，讓他感受到一間小小的直播間，背後卻搭建起非常成熟的技術與資源體系，畫面特效、後台運作都十分完善。在親自嘗試面對鏡頭後，他表示，「真正站在鏡頭前才發現直播並不簡單，也真切體會主播幕後付出的努力」。

其中，愛好短影音創作的歐敏潔則對直播綠幕與背景製作產生濃厚興趣，「第一次近距離接觸綠幕和後製流程，覺得新鮮又有趣，也讓我對影音創作更有熱情。」談及珠海產業轉型，她說，「珠海從傳統耗材產業轉型發展跨境電商，這樣的模式很有特色，親眼看到這座城市的現代化風貌，也令人印象深刻」。

本次活動透過四天三夜的時間走進珠海，來自台灣各界的團員從跨境電商到短影音創作，近距離了解產業發展趨勢，開拓自身視野的同時，也感受到大灣區電商產業的活力。