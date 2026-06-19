「耿同學」再開砲 爆母校北航副院長常凌乾論文涉假

知名學術打假博主「耿同學」近日再度發布影片。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 學術打假博主耿同學再度點名北航副院長常凌乾，指其《Nature》論文疑涉數據造假，事件引發官網異常與網路熱議，校方暫未回應。

知名學術打假博主「耿同學」近日再度發布影片，公開實名舉報其母校北京航空航天大學（北航）生物與醫學工程學院副院長常凌乾教授，指控其發表於國際頂尖期刊《Nature》的論文涉嫌低級數據造假。影片曝光後，該學院官網出現「500服務端錯誤」，常凌乾課題組網站也顯示「建設中」，引發各界高度關注。

綜合媒體報導，在該舉報影片16日發布後，大批網民迅速湧入北航官網及涉事學院網站，查閱涉事學者的履歷與科研成果公示頁，導致學校官方網站一度訪問異常、癱瘓。隨後，該學院官網出現了「500服務端錯誤」，常凌乾課題組的網站也同步顯示為「建設中」並緊急下線，網頁直至當晚10時才逐步恢復。

耿同學在影片中對常凌乾於2025年4月發布在《Nature》上的論文提出強烈質疑，直言當中的實驗數據「完美到詭異」，疑似是「人造數據」。他指出，真實的實驗數據應當伴隨隨機誤差與波動，但該論文中展示的第二次和第三次實驗曲線，竟然能通過固定公式從第一次數據中精確推導出來，前後數據矛盾且偽造痕跡明顯，讓他因此怒斥這是「學術造假界的恥辱」。

公開資料顯示，被舉報的常凌乾教授身兼多項國家級頭銜，包括國家傑青、萬人計畫領軍人才及國務院特殊津貼專家，其主要研究方向為細胞生物晶片與納米電穿孔等。造假消息一出立刻引起討論，有網友痛批，這位手握傑青頭銜、擔任學院副院長的學者，拿著國家巨額科研經費，卻連數據造假都不肯多花心思，白白揮霍納稅人的錢。

除了常凌乾之外，耿同學日前將打假矛頭指向北航航空科學與工程學院的王軍教授，指控其團隊發表在《機械工程學報》和《航空學報》上的兩篇論文，同樣存在數據前後矛盾的問題。

原名耿江濤的「耿同學」，自今年4月起便接連公開舉報多位知名學術要員，包括同濟大學生命科學與技術學院院長王平、南開大學生命科學學院陳佺等人涉嫌學術造假，且先前被他舉報的五名知名學者均已遭到處理。截至目前，校方與涉事學院尚未對此次常凌乾遭舉報事件發表正式回應。

常凌乾指導學生做實驗。（取材自北京航空航天大學官網）