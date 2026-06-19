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中國多款知名紙尿褲被檢出1樣有毒物質 家長恐慌

中國新聞組／北京19日電
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中國傳出疑似毒紙尿褲事件，引發家長恐慌。（取材自經濟參考報）
中國傳出疑似毒紙尿褲事件，引發家長恐慌。（取材自經濟參考報）

中國傳出疑似「毒紙尿褲」事件。據消費者反映和媒體檢測，「好奇」、「Babycare」和「碧芭寶貝」等多款知名品牌嬰幼兒紙尿褲被檢出含有毒物質甲酰胺。甲酰胺具生殖毒性，恐造成嬰幼兒生殖系統損傷、慢性肝腎破壞甚至致畸風險。相關品牌昨一致否認含毒說法，部分商品仍在售未下架。相關信息已造成大批家長恐慌，賣過涉事商品的主播李佳琦也喊冤。媒體籲官方介入調查。

據經濟參考報報導，近期有不少家長在社交平台反映，稱孩子在連續使用某些品牌的紙尿褲後，臀部均反覆出現紅腫、破潰等症狀，有孩子連續使用八個月好奇「小森林」系列紙尿褲，紅臀反覆不見好，直至更換其他品牌才完全消失。

該報於是委託專業檢測機構，對市場上部分品牌嬰幼兒紙尿褲開展抽樣檢測，結果在「好奇」、「碧芭寶貝」、「Babycare」等多個品牌的嬰幼兒紙尿褲中，檢出毒性物質甲酰胺。醫學檢測機構也在部分嬰幼兒血液、尿液中檢出該物質。該報記者穿戴一款嬰兒紙尿褲一夜後，血液中甲酰胺濃度也飆升近一倍。

業內人士表示，甲酰胺被定為生殖毒性物質，在中國化妝品目錄中明令禁用，長期蓄積可能影響生殖系統，同時造成慢性肝腎損傷，出現在嬰幼兒貼身使用的紙尿褲中，可能成為威脅嬰幼兒健康的「隱形殺手」。

不過涉事品牌全都喊冤。Babycare發布聲明稱，公司在售紙尿褲產品，均嚴格遵循現行國家標準，公司已委託多家第三方權威檢測機構對全系列紙尿褲開展獨立抽檢。好奇品牌聲明稱，好奇品牌紙尿褲未檢出「甲酰胺」成分，各項指標符合我國嬰兒紙尿褲相關國家標準。碧芭寶貝旗艦店客服發布官方聲明稱，其所有嬰幼兒紙尿褲均嚴格遵循國家母嬰用品相關生產標準，將申請第三方權威複檢。

值得注意的是，中國現行「紙尿褲 第1部分：嬰兒紙尿褲」(GB/T 28004.1—2021)標準中，並未對甲酰胺設置檢測項目和限量要求。

專家表示，當務之急是立刻啟動全行業產品排查甲酰胺等有毒物質，主管部門應盡快啟動紙尿褲國標修訂，將甲酰胺等有毒物質納入強制檢測目錄、明確安全限量，補上監管空白。

不過這項消息已引來大批家長恐慌，紛紛在社交媒體上詢問是否要帶孩子去做毒物檢測。主播李佳琦也曾在直播中銷售涉事產品，大批網友要求他退費，他表示，直播間會和品牌一起去做額外的檢測。

據第一財經，紙尿褲生產過程中應該不出現甲酰胺，有可能是來自紙尿褲上的油墨，其使用的有機溶劑沒有完全被揮發掉，但仍待證實。

精華 FAQ

  • 報導提到，好奇、Babycare與碧芭寶貝等多款知名嬰幼兒紙尿褲被檢出甲酰胺，且相關商品部分仍在市場上銷售，因而引發大量家長關注與恐慌。

  • 甲酰胺被認定具生殖毒性，長期接觸可能影響生殖系統，並造成慢性肝腎損傷，甚至帶來致畸風險，因此若出現在嬰幼兒貼身用品中會被高度關切。

  • 因現行中國嬰兒紙尿褲國標未對甲酰胺設定檢測項目與限量，專家認為出現監管空白，應立刻全面排查並把甲酰胺納入強制檢測目錄。

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