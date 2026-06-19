中國經濟低迷 年輕人掀剪卡潮：不想欠銀行錢了

年輕人不想欠銀行錢了，「剪掉一億張信用卡」在中國成為話題。示意圖。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 在經濟低迷與支付習慣改變下，中國年輕人掀起信用卡剪卡潮，發卡量連續下降，銀行則因不良率上升與降本增效，持續削減權益。

中國社交媒體上近來出現年輕人對信用卡「剪卡潮」貼文，發文者剪卡原因除信用卡已成小眾支付工具，另一個主要因素是，在經濟低迷的大環境下，「不想再欠銀行錢」。據統計，截至3月末，中國信用卡和借貸合一卡用發卡數共6.87億張，較2022年三季度歷史峰值已累計剪掉約1.2億張；對照中國年輕人中總體信貸產品滲透率已達86.6%，對信用卡「斷捨離」已成為愈來愈多中國年輕人的理財主要選擇。

「厚厚一摞的信用卡終於『一剪沒』了，剪起來還有點費手」，據新周刊報導，社交媒體上剪卡分享並不鮮見。中國人民銀行今年5月發布「2026年第一季度支付體系運行總體情況」顯示，截至3月末，信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計6.87億張，較2022年三季度8.07億張的歷史峰值已累計縮減約1.2億張，連續14個季度下降。從去年起，多家銀行密集停發部分聯名信用卡產品，銀行早年間專門給信用卡開發的App也在陸續關停。

這份「賽博訃告」很快衝上了熱搜。事實上，中國電子支付發達，信用卡對年輕人若還有吸引力，大概是能用來大額消費，加上不少白金卡網友發帖吐槽能享受的權益全被減半或消失，自嘲「現在信用卡唯一的用處就是拿來吃飯」。

最近兩年，銀行降本增效趨勢愈來愈明顯，信用卡權益也受到衝擊。00後打工人瀟瀟（化名）唯一一張信用卡是看中積分能兌換視頻會員月卡辦的，但去年秋天起只剩洗衣液、衛生紙等日用品可兌換，瀟瀟於是在還清次月帳單後選擇銷戶，「從此和信用卡再無瓜葛」。

銀行也有苦衷，多家上市銀行2025年年報顯示，信用卡不良率出現整體攀升，東莞農商銀行的信用卡不良率甚至高達11%，遠超行業風控預警線。去年已有多家銀行開始掛牌出售信用卡不良資產，想要把這塊燙手山芋扔掉，信用卡的羊毛當然愈來愈少。

據尼爾森發布的「中國消費年輕人負債狀況報告」，中國年輕人中總體信貸產品滲透率已達86.6%，實質負債人群約占44.5%，僅13.4%的年輕人零負債。

報導稱，當收入出現波動時，面對擴大開支和增加儲蓄這兩個選項，大多數人往往更傾向於後者。一旦收入下降，消費者便會主動約束超前消費行為，通過減少支出、增加儲蓄來獲取安全感。

「看到月度帳單上的數字，有時候真的會心慌」。今年底將滿30歲的林飛（化名）說，他每月到手工資平均1.5萬元（人民幣，下同），曾攢過10張信用卡累計額度近40萬元。2024年，他所在公司降薪，月收入少了2000塊，此時他已背負近8萬元債務。今年3月，林飛用理財賺回來的收益，還掉了其中一張欠帳2萬元的信用卡，帳單上的數字變成了三位數。「那一刻心裡舒服了不少」。