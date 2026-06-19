我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

端午吃粽當心血糖波動 醫揭糯米升糖關鍵 教6招穩糖吃法

中國經濟低迷 年輕人掀剪卡潮：不想欠銀行錢了

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
年輕人不想欠銀行錢了，「剪掉一億張信用卡」在中國成為話題。示意圖。（中新社）
年輕人不想欠銀行錢了，「剪掉一億張信用卡」在中國成為話題。示意圖。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

在經濟低迷與支付習慣改變下，中國年輕人掀起信用卡剪卡潮，發卡量連續下降，銀行則因不良率上升與降本增效，持續削減權益。

中國社交媒體上近來出現年輕人對信用卡「剪卡潮」貼文，發文者剪卡原因除信用卡已成小眾支付工具，另一個主要因素是，在經濟低迷的大環境下，「不想再欠銀行錢」。據統計，截至3月末，中國信用卡和借貸合一卡用發卡數共6.87億張，較2022年三季度歷史峰值已累計剪掉約1.2億張；對照中國年輕人中總體信貸產品滲透率已達86.6%，對信用卡「斷捨離」已成為愈來愈多中國年輕人的理財主要選擇。

「厚厚一摞的信用卡終於『一剪沒』了，剪起來還有點費手」，據新周刊報導，社交媒體上剪卡分享並不鮮見。中國人民銀行今年5月發布「2026年第一季度支付體系運行總體情況」顯示，截至3月末，信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計6.87億張，較2022年三季度8.07億張的歷史峰值已累計縮減約1.2億張，連續14個季度下降。從去年起，多家銀行密集停發部分聯名信用卡產品，銀行早年間專門給信用卡開發的App也在陸續關停。

這份「賽博訃告」很快衝上了熱搜。事實上，中國電子支付發達，信用卡對年輕人若還有吸引力，大概是能用來大額消費，加上不少白金卡網友發帖吐槽能享受的權益全被減半或消失，自嘲「現在信用卡唯一的用處就是拿來吃飯」。

最近兩年，銀行降本增效趨勢愈來愈明顯，信用卡權益也受到衝擊。00後打工人瀟瀟（化名）唯一一張信用卡是看中積分能兌換視頻會員月卡辦的，但去年秋天起只剩洗衣液、衛生紙等日用品可兌換，瀟瀟於是在還清次月帳單後選擇銷戶，「從此和信用卡再無瓜葛」。

銀行也有苦衷，多家上市銀行2025年年報顯示，信用卡不良率出現整體攀升，東莞農商銀行的信用卡不良率甚至高達11%，遠超行業風控預警線。去年已有多家銀行開始掛牌出售信用卡不良資產，想要把這塊燙手山芋扔掉，信用卡的羊毛當然愈來愈少。

據尼爾森發布的「中國消費年輕人負債狀況報告」，中國年輕人中總體信貸產品滲透率已達86.6%，實質負債人群約占44.5%，僅13.4%的年輕人零負債。

報導稱，當收入出現波動時，面對擴大開支和增加儲蓄這兩個選項，大多數人往往更傾向於後者。一旦收入下降，消費者便會主動約束超前消費行為，通過減少支出、增加儲蓄來獲取安全感。

「看到月度帳單上的數字，有時候真的會心慌」。今年底將滿30歲的林飛（化名）說，他每月到手工資平均1.5萬元（人民幣，下同），曾攢過10張信用卡累計額度近40萬元。2024年，他所在公司降薪，月收入少了2000塊，此時他已背負近8萬元債務。今年3月，林飛用理財賺回來的收益，還掉了其中一張欠帳2萬元的信用卡，帳單上的數字變成了三位數。「那一刻心裡舒服了不少」。

精華 FAQ

  • 主要原因有兩個：一是電子支付普及，信用卡已不再是必要工具；二是經濟環境偏弱，許多年輕人不想再背負銀行債務，轉而追求更強的財務安全感。

  • 截至3月末，中國信用卡和借貸合一卡在用發卡數為6.87億張，較2022年三季度的歷史高峰8.07億張，累計減少約1.2億張，並已連續14個季度下降。

  • 多家銀行面臨信用卡不良率攀升壓力，部分機構甚至高達11%，因此開始停發聯名卡、關閉專屬App，並出售不良資產，以降低風險與經營成本。

上一則

揭官場應酬、虛假報帳歪風 「公務員之死」刊出遭秒删

下一則

中國1億人背債拖累經濟復甦 彭博：累積壞帳逾2兆元

延伸閱讀

中國家長防子女網貸 為他們辦信用卡再「弄髒」徵信

中國家長防子女網貸 為他們辦信用卡再「弄髒」徵信
旺季搭機省錢不只善用信用卡 達人也推AI自動訂票系統

旺季搭機省錢不只善用信用卡 達人也推AI自動訂票系統
近十年罕見 中國民眾存款搬家 兩月流失2兆人民幣

近十年罕見 中國民眾存款搬家 兩月流失2兆人民幣
連關韶文也被詐騙…1反常舉動竟被盜刷近7萬元

連關韶文也被詐騙…1反常舉動竟被盜刷近7萬元

熱門新聞

金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。（圖／取自《深海所》微信公眾號）

中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

2026-06-14 09:50
一名網路女主播，不慎將要傳給金主的影片傳到了家長群組。(翻攝自X)

湖北辣媽裸片誤傳小學班群 榜一大哥竟是同學爸

2026-06-12 21:39
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。(取材自微信)

中研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 已有530萬年歷史

2026-06-15 02:18

超人氣

更多 >
美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動
87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？
尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸
抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光

抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光
高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內