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中國1億人背債拖累經濟復甦 彭博：累積壞帳逾2兆元

記者陳宥菘／北京19日電
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研究機構佳富龍洲顯示，逾1億中國消費者陷債務泥潭，拖累中國消費復甦。（取材自微博...
研究機構佳富龍洲顯示，逾1億中國消費者陷債務泥潭，拖累中國消費復甦。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

彭博指出，中國消費者個人債務與壞帳快速攀升，已嚴重削弱刺激內需成效，並對銀行放貸與經濟復甦形成新壓力。

彭博報導，過去數年間，中國消費者的信用卡、房貸等各類不良消費貸款激增，估計多達1億名消費者正深陷個人債務泥淖，由此累積超過2兆元(人民幣，以下同)的壞帳。這嚴重削弱了官方提振內需的努力，對中國經濟復甦步伐構成威脅。

報導引述研究機構佳富龍洲分析26家銀行的財務報告後披露，去年中國家庭不良債務飆升21%，達到至少2.22兆元，創歷史新高。浙江大學金融研究院的分析也預估，中國金融機構每年需要處置的個人不良債務規模可能高達2兆至3兆元。

報導表示，這些估算數據表明，截至2025年底，在中國11億成年人口中，多達10.6%的人存在債務逾期問題。而這正在拖累官方提振國內消費的努力，導致銀行業新增貸款發放量減少。

不斷加劇的還款壓力，更削弱了旨在刺激汽車、房屋裝修和電子產品等大宗消費的貸款補貼政策效果。中國國家統計局日前披露，5月社會消費品零售總額按年減0.6%，逆轉了4月0.2%的漲幅。這是這項衡量消費的關鍵指標近三年來首次下滑。

佳富龍洲中國金融分析師研判，個人不良貸款將繼續堆升。除非政府推出更強有力的政策來緩解民眾的收入壓力與財務緊縮狀況，否則這一局面短期內難以改善。

報導指出，中國短期債務激增很大程度是由科技巨頭營運的貸款平台所推動，包括移動支付龍頭螞蟻集團和短影音巨頭字節跳動。這些平台充當銀行和借款人的中介，提供年化利率從4%到超過24%不等的貸款。即便不良債務不斷攀升，平台仍時常彈出極速放款、低利息和低門檻等標語，積極推銷貸款。

報導表示，從帳面上看，中國家庭債務的不良率不到3%，低於美國的4.8%，似乎還在可控範圍內，但中國政府在處理大規模消費者違約問題上經驗不足，也缺乏全國性的個人破產框架幫助個人重組或清償債務。知情人士透露，監管機構已指示在線平台將新發放貸款的平均利率上限控制在20%以下。

精華 FAQ

  • 報導估計，約有一億名消費者陷入個人債務困境，累積壞帳超過兩兆元。這顯示中國家庭財務壓力已擴大到相當驚人的程度。

  • 佳富龍洲分析26家銀行資料後指出，去年中國家庭不良債務年增21%，至少達2.22兆元，創下歷史新高，顯示風險仍在快速累積。

  • 因為還款壓力升高會壓縮居民消費能力，也削弱貸款補貼政策效果，進而讓零售與銀行新增放貸同步降溫，拖慢官方提振內需的步伐。

貸款

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