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深圳發布城市指數 首創生根、生活、生長三維宜居體系

中國新聞組／綜合報導
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深圳發布深圳城市指數（UIS），為全球城市治理提供「中國方案」；。圖為從深圳蓮花...
深圳發布深圳城市指數（UIS），為全球城市治理提供「中國方案」；。圖為從深圳蓮花山山頂俯瞰城市中軸線。（新華社）

新加坡第10屆世界城市峰會16日舉行的「城市指數」專題論壇，深圳正式發布深圳城市指數（UIS），為全球城市治理提供「中國方案」。

新華社報導，本屆世界城市峰會以「宜居和可持續城市：刻不容緩」為主題。深圳城市指數包含指數報告、城市診斷工具、全球獎項與標桿認證、能力建設與培訓計畫、城市峰會與對話論壇、城市數據開放平台6大體系。「創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧」6大維度是指標體系的支柱，強調動態迭代，以適應城市發展的不同階段。

深圳城市指數的設計初衷旨在推動城市評價從「以物為中心」轉向「以人為中心」。該指數首創「生根－生活－生長」三維宜居體系，從普通人的城市生命周期出發，覆蓋外來人口歸屬感、公共服務體驗感和個人發展可能性。

深圳市規劃國土發展研究中心主任、深圳城市指數研究中心主任單樑表示，深圳城市指數「不是1個排行榜，而是一套導航系統；不是面向過去的評價工具，而是著眼未來的治理工具；不是為了競爭而設計，而是為了學習、合作和共同進步而設計」。

本次會議期間，深圳還發布了「UIS全球試點城市觀察報告」，涵蓋倫敦、紐約、新加坡、雅加達、內羅比、利馬等20座處於不同發展階段的城市，以促進城市間互鑒互促。

深圳城市指數在本次會議上獲得廣泛關注。墨爾本市長尼古拉斯·里斯表示：「深圳是世界上最令人矚目的城市之一。我見證了它從1座規模相對較小的城市，成長為真正的國際都市。更重要的是，在實現高速發展的同時，深圳不僅變得更大，也變得更加宜居。」

精華 FAQ

  • 深圳正式發布城市指數UIS，並同步推出指數報告、城市診斷工具、全球獎項與標桿認證、培訓計畫、對話論壇及數據平台等六大體系。

  • 其核心是把城市評價從以物為中心轉向以人為中心，並以創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧六大維度作為支柱，強調隨發展階段動態調整。

  • 生根、生活、生長三維體系，分別關注外來人口歸屬感、公共服務體驗感與個人發展可能性，從人的全生命周期出發衡量城市宜居程度。

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