雷軍路邊「吃個早飯這麼多人拍照」 路過小女孩：我靠

雷軍背後那位小女生就是吐槽他的小孩姐。（取材自微博）

小米董事長雷軍 近日現身湖北武漢一家店前、坐路邊小板凳吃早餐引來圍觀，就在大家稱讚雷軍展現如輝達（Nvidia ）執行長黃仁勳 般的親和力之際，很多人不知道，一位路過小學生的一句話，讓雷軍當場社死。當時一名小學女生要去上學，卻被雷軍及和他一起吃早餐拍照的人潮擋住去路，她隨口吐槽「吃個早飯還要這麼多人拍照，我靠」，讓現場一陣尷尬後哄堂大笑，這個名場面引發全網共鳴，大批網友稱讚這個小孩姐是「最敢說真話的人」、「長大有出息」。

據觀察者網、網易報導，6月15日，雷軍現身武漢大成路過早（當地方言，就是「吃早餐」）一條街，在一家早點店前吃早餐，他和小米高管徐潔雲坐在路邊矮凳上吃熱乾麵，並說自己在武漢求學4年就是這樣吃早餐的，引來大批人群圍觀和攝影，有網友在直播留言區直呼雷軍接地氣、平易近人。不少網友還想到了上個月在北京吃炸醬麵的黃仁勳，認為雷軍似在模仿黃仁勳展現親和力。

不過當晚衝上熱搜的不只是接地氣，關鍵詞還包括「雷軍小女孩」、「雷軍被小女孩吐槽」等話題。據報導，就在所有人都沉浸在這場「親民秀」時，一個不在劇本裡的變量出現了。一個背著書包的小女孩趕著去上學，卻被堵在人群裡半天擠不過去， 好不容易穿過層層疊疊的手機和相機，看了看周圍舉著設備瘋狂拍攝的成年人，脫口而出一句靈魂拷問： 「吃個早飯還要這麼多人拍照，我靠」。

周圍舉著手機的人們聽了這句話紛紛愣住，空氣裡一陣尷尬的氛圍，緊接著，全場一陣哄堂大笑。雷軍不失禮貌地轉頭朝著小女孩的背影喊了一句：「要不要一起來吃啊？」。只見小女孩頭也不回的地走開，不知是沒聽見他的邀請還是沒打算一起在鏡頭前吃早餐。

這段路人隨手拍的無濾鏡視頻，一夜間，「小學生吐槽雷軍過早」相關詞條霸占了各大平台的熱搜榜。網友們的評論堪稱大型「互聯網嘴替」現場：「小女孩只是說出了大家心裡的話」，「作秀被小孩姐看出來了」，「在模仿黃仁勳」，「雷軍這次翻車了」，「小學生一句話，雷軍當場社死」，「小女孩這是在提醒企業家們：真正的真誠，是不需要劇本的」。

另一個被全網反覆提起的細節是：雷軍當時一直在拌麵，卻沒怎麼吃下去。有網友把多段現場視頻拼接起來觀察，從他坐下到起身離開的20多分鐘裡，手裡的筷子幾乎沒停過，一直在攪拌那碗熱乾麵，真正入口的次數屈指可數。有人打趣說：「雷總這碗麵，芝麻醬都快被拌出包漿了」。