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網紅教授鄭強重出江湖 卸任2年多重回河南高校一線

中國新聞組／北京18日電
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退休的「網紅教授」鄭強，重返高校行政一線。(取材自河南日報)
退休的「網紅教授」鄭強，重返高校行政一線。(取材自河南日報)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄭強卸任太原理工黨委書記後，重返高校行政管理一線。
  • 重點二：鄭州西亞斯學院聘任鄭強擔任戰略發展專委會主席等職。
  • 重點三：鄭強主張重視基礎教育，不盲從熱門專業與市場風潮。

以演講犀利、直率著稱的「網紅教授」鄭強，自2023年因年齡原因卸任太原理工大學黨委書記後，16日正式重返高校行政一線。鄭州西亞斯學院宣布成立戰略發展專家委員會，並聘任鄭強教授為委員會主席、首席專家，同時兼任學校教育總督導。

鄭強在聘任儀式上坦言，這是他人生當中「一段嚮往的情懷，一段未了的事業」，很榮幸能參與中原大地的教育建設。

河南日報報導，公開資料顯示，1960年出生的鄭強深耕高等教育多年，從事聚合物流變學等研究，曾任浙江大學黨委副書記、貴州大學校長、太原理工大學黨委書記等職。2023年12月他因達到幹部退休年限卸任，隨後重回浙江大學擔任求是特聘教授，期間雖曾受邀出任多所大學之特聘或名譽教授，但多屬名譽性質。此次加入西亞斯學院，是他卸任後首度接下具備實際管理諮詢權責的校領導職務。事實上，鄭強此前在各校任職期間，就曾先後多次帶隊至鄭州西亞斯學院考察交流。

西亞斯學院創辦人、理事長陳肖純表示，此次聘任是學校發展極具戰略意義的合作。根據學校文件，該委員會是學校戰略規劃、重大改革與教學質量的最高諮詢審議機構。

鄭強受聘後強調，將發揮自身專業與經驗，推動學校教學改革，他並指出「能把學生放在心上，一切為了學生。」日前他在該校演講時也曾直言，高校不應盲目跟風開設人工智慧等市場熱門專業，大學更應該教授原理和基礎，「要把學生培養成優質的原木、鋼坯、水泥，未來做成什麼零件都是好東西，而不是過早地雕成某種特定的工具。」

退休的「網紅教授」鄭強，重返高校行政一線。(取材自河南日報)
退休的「網紅教授」鄭強，重返高校行政一線。(取材自河南日報)

精華 FAQ

  • 鄭州西亞斯學院聘任鄭強為戰略發展專家委員會主席、首席專家，並兼任學校教育總督導，屬於具實際管理諮詢權責的職位。

  • 因他在2023年卸任太原理工大學黨委書記後，多數受聘屬名譽性質；此次到西亞斯學院則是首次接下實質參與校務決策的職務。

  • 鄭強認為大學不應盲目跟風開設人工智慧等熱門專業，應更重視原理與基礎教育，先把學生培養成扎實的通用人才。

河南 鄭州 退休

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