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30佳麗競逐 山東濰坊朱以煊奪環球國際小姐中國總冠軍

中國新聞組／北京18日電
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環球國際小姐中國總決賽收官，山東濰坊選手朱以煊摘得桂冠。(取材自微博)
環球國際小姐中國總決賽收官，山東濰坊選手朱以煊摘得桂冠。(取材自微博)

2026環球國際小姐中國總決賽於13日晚間在珠海大劇院舉行，來自全中國20多個省市的30多位佳麗同台競逐。本屆大賽以「東方綻美・智耀華夏」為主題，融合非遺民族服飾、醒獅、與AI科技泳裝創意秀，最終由來自山東濰坊的朱以煊脫穎而出，加冕中國總冠軍。

環球國際小姐中國總決賽收官。(取材自齊魯壹點)
環球國際小姐中國總決賽收官。(取材自齊魯壹點)

齊魯壹點報導，總決賽當晚由身著非遺民族服飾的佳麗，在兩頭中華「雄獅」護佑下登場拉開帷幕，現場光影交織呈現華夏紋樣、戰鼓、簪花等非遺視覺元素。本次賽事立足全球視野，打造東方民族服裝大秀、AI科技泳裝創意秀、高定禮服加冕大秀三大核心秀場；舞台大屏幕也穿插生態環保、公益慰問短片，展現選手的善與美。

賽場之外，首次來到珠海的天津佳麗朱洺萱大讚：「珠海這座城市非常漂亮，人也非常友善。空氣非常清新、海也很好看！」表示四天行程已讓她領略到「百島之市」的活力。

針對選址初衷，2026環球國際小姐中國總決賽賽務主席周瓜瓜說明，珠海是一個美麗的海濱城市，「日月貝」更是其地標，組委會多次考察後，認為日月貝與大賽的核心理念非常吻合，因此決定將總決賽設於珠海大劇院。

組委會負責人表示，下半年將面向全球邀約佳麗，透過海外選手的鏡頭與社群平台持續向世界推介珠海。

環球國際小姐中國總決賽收官。(取材自齊魯壹點)
環球國際小姐中國總決賽收官。(取材自齊魯壹點)

精華 FAQ

  • 總決賽於13日晚間在珠海大劇院舉行，來自全中國20多個省市的30多位佳麗同台競逐，並以「東方綻美・智耀華夏」為主題打造舞台效果。

  • 最終由來自山東濰坊的朱以煊脫穎而出，奪得2026環球國際小姐中國總冠軍。她在多輪展示中表現亮眼，成功擊敗眾多參賽佳麗。

  • 賽事融合非遺民族服飾、醒獅與AI科技泳裝秀，並播放公益與環保短片。組委會也表示，將於下半年邀約全球佳麗，持續向世界推介珠海。

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