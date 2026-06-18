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「女兒沒了只剩他」杭州72歲丈母娘選中女婿隔壁公租房淚崩

中國新聞組／北京18日電
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72歲的金奶奶如願以償選到女婿隔壁的公租房。（視頻截圖）
72歲的金奶奶如願以償選到女婿隔壁的公租房。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：杭州72歲金奶奶選到女婿隔壁公租房，現場激動落淚。
  • 重點二：女兒病逝後，徐先生仍照顧岳母，成她最重要依靠。
  • 重點三：搬近後探望外孫更方便，房租也從兩千降到千元內。

杭州2026年第1期公租屋選屋於14日啟動，72歲的金奶奶如願以償選到女婿隔壁的公租房。雖然女兒已經過世了，但沒有血緣的女婿對她照顧有加，兩人互動宛如母子，讓金奶奶在現場激動流淚表示：「我就是朝思暮想要住在女婿旁邊。」

新聞晨報報導，11年前，金奶奶的女兒和徐先生結婚，女兒因癌症晚期過世後，徐先生便成了她唯一的依靠。徐先生表示，妻子生病多年，為了治病掏空積蓄甚至負債，妻子離世後，金奶奶整個人像垮了、一夜白頭，只能躲在被窩裡聽女兒生前的語音偷哭。金奶奶說，因為外孫還小，「我好歹得多活幾年，陪陪他們過日子，看娃兒好好長大。」

原本金奶奶獨自住在九堡，過來看外孫要坐2趟地鐵、花費將近2小時，妻子過世後金奶奶狀態不佳，讓徐先生愈發擔心。這次幸運選到隔壁的公租房，房租也從原本的2000元降到1000元以內(約295美元降至147美元)。

選房現場，金奶奶格外激動，哽咽著說：「這個女婿世界上都沒有的，有的兒子都沒那麼好。」徐先生則體貼地說：「可能是她覺得現在沒有依靠了，只有我這個依靠了吧。她心裡就會激動一點。」

報導指出，提及亡妻，徐先生神色憂傷表示：「這東西就是命，想起來的時候，肯定心裡還是難過的。」但他一肩扛起照顧岳母的責任，坦言「不管擔子沉不沉，日子還得過下去。」他打算經營夜市攤位多賺點錢，並承諾：「雖然說我跟她沒有血緣關係，但是畢竟住這麼多年了，肯定是只有我管她。哪怕我以後再成婚，那我肯定也要帶著她。」

對此，不少網友留言表示「看哭了」，稱女婿、女兒、丈母娘都是好人，才能做到如此。也有人說「因為愛妻，愛屋及烏」。

精華 FAQ

  • 因為女兒過世後，女婿徐先生成了她最重要的依靠，她一直想住在女婿旁邊。這次如願選到隔壁公租房，讓她當場情緒潰堤，直說朝思暮想就是這件事。

  • 徐先生在妻子罹癌過世後，仍持續照顧岳母，關心她的生活與情緒，讓她不至於失去依靠。金奶奶也把他當成家人看待，互動自然親近，宛如親生母子。

  • 金奶奶原本住九堡，探望外孫得轉兩趟地鐵、花近兩小時；搬近後往來方便許多，租金也從約2000元降到1000元內，生活壓力和奔波都明顯減輕。

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