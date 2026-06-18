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中國刷鍋神器絲瓜瓤火到國外 售價翻數十倍 舊金山賣6美元

中國新聞組／北京18日電
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中國刷鍋神器絲瓜瓤現身舊金山。（取材自瀟湘晨報）
中國刷鍋神器絲瓜瓤現身舊金山。（取材自瀟湘晨報）

近日，有中國網友發布短視頻稱，「漫步舊金山街頭，居然偶遇了熟悉的絲瓜瓤」。視頻顯示，一排排絲瓜瓤擺放整齊，單個售價能賣到6美元（約人民幣41元），身價比國內翻了幾十倍。該視頻引發網友熱議，媒體找到了生產視頻中的絲瓜瓤的企業，才知中國刷鍋神器絲瓜絡產品已經走進歐美、日韓、東南亞等50多國、170多座城市，做成搓澡巾、玩具都有。跨境電商平台上，有品牌絲瓜絡年營收超過1200萬美元。

據瀟湘晨報報導，該友發布的短視頻中，在美國舊金山街頭販售的絲瓜瓤，有的標價3美元，有的標價6美元。有中國網友調侃，「小時候奶奶用來刷鍋的東西，現在洋氣到出口美國了？」，「在國內售價僅幾毛錢一根的絲瓜瓤，賣到國外身價翻幾十倍」；有海外華人留言，「在國外這麼多年，還是國內的東西好用」。

涉事企業生產的產品。（取材自瀟湘晨報）
涉事企業生產的產品。（取材自瀟湘晨報）

「視頻裡是從我們這兒拿的產品，在國外做的一個線下活動」，報導引述河南商城縣原耕電子商務有限公司銷售經理楊淑娟說，「我們出廠的就是單根，塑膜通過植物檢疫之後就出口，長度不同，價格也有區別，一般在9（人民幣，下同）至12元左右」，企業深耕絲瓜絡行業已10十年，出口業務占到了整體業務的65%，絲瓜絡產品已經走進歐美、日韓、東南亞等50多個國家、170多座城市。

「我們除了自己研發產品，也會根據顧客的需求訂製產品」。楊淑娟表示，不同國家的人群對絲瓜絡的喜好「各有各的偏愛」，畫風差別超大。「日韓顧客愛拿絲瓜絡做沐浴搓澡巾、居家清潔擦；歐美市場更喜歡設計精巧的絲瓜絡燈飾；東南亞的話像絲瓜絡香皂、寵物玩具是爆款」。

目前該企業研發的產品有上百款，也接受訂製，不同產品的定價也有著一定區別。楊淑娟說，「像刷鍋、搓澡這種基礎款，批發價格在10多元；絲瓜絡手工燈飾，一件能賣到一兩千元；純天然絲瓜絡寵物玩具則價格跨度較大，逗貓棒之類的50到80元之間，貓窩貓抓板800至2000元不等」。

楊淑娟表示，當地依託大別山優質生態資源，打造了萬畝標準化絲瓜種植基地，採用「企業+合作社+農戶」模式，在商城縣以及周邊縣市帶動3000多戶老百姓種植以及就業，年人均增收5000元以上。

另外，跨境電商平台上，絲瓜絡相關產品銷量火爆，例如30天內銷售額達822萬元，有品牌年營收超過1200萬美元。

精華 FAQ

  • 因為這種在國內常見、價格低廉的刷鍋用品，竟在舊金山街頭以3到6美元販售，讓網友感到熟悉又驚訝，也凸顯其海外溢價十分明顯。

  • 企業產品已走進歐美、日韓、東南亞等50多個國家與170多座城市，且會依各地需求客製化，像搓澡巾、燈飾、寵物玩具都很受歡迎。

  • 當地以萬畝標準化種植基地支撐供應，採企業、合作社、農戶模式，帶動3000多戶種植與就業，並讓參與農民年人均增收5000元以上。

河南 舊金山 東南亞

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