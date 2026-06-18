上海AI醫師「螞蟻阿福」上線 真人把關診斷逾9成一致

一些城市近期出現機器人在街邊乞討，引發不少網友熱議。（取自微博）

中國AI健康應用「螞蟻阿福」近日推出「醫師把關」功能，使用者拍攝皮膚患處照片後，先由AI辨識常見皮膚問題並提供初步建議，再由三甲醫院醫師覆核。上海長征醫院一項百人實測顯示，AI對皮膚問題的判斷與醫師診斷基本一致率超過90%。這種「AI初篩、醫師把關」模式引發關注，也有網友期待相關功能進一步擴展至兒科、消化內科及急診等領域。

極目新聞報導，使用者只需上傳皮膚患處照片，螞蟻阿福即可辨識上百種常見皮膚問題，並提供用藥、護理及就醫建議；若使用者仍有疑慮，還可申請由三甲醫院皮膚科醫師覆核AI回答。

武漢協和醫院皮膚科副主任醫師朱今巾日前透過社群平台實測相關功能，她在醫師端收到使用者上傳的皮膚照片後，系統判斷為蟲咬性皮膚炎，並提出用藥及護理建議，朱今巾隨後認可相關結果。她也以容易與黑色素瘤混淆的皮損照片測試系統。AI辨識出異常後，主動提醒可能存在病變風險，並建議使用者進一步就醫。

上海長征醫院也在皮膚科門診進行百人實測，讓候診患者先透過螞蟻阿福拍照諮詢，再將AI提供的參考意見與醫師面診結果比對。測試結果顯示，AI對皮膚問題的判斷與醫師診斷基本一致率超過90%；但部分複雜疾病仍須透過面診、病史詢問或進一步檢查才能確認。

值得注意的是，「AI初篩、真人醫師覆核」並非螞蟻阿福獨有模式。另據新華網報導，中國其他醫療AI平台也正在採取類似的人機協作機制。不過報導也指出，醫療AI仍面臨「黑箱」及「幻覺」問題。AI可能將肺血管斷面誤判為結節，或因不了解患者手術史、家族病史等臨床背景而產生錯誤推論，且模型往往無法完整解釋判斷過程。業界普遍認為，較長時間內，複雜疾病的診斷及治療仍將維持「醫師主導、AI輔助」模式。

另一方面，微博近期出現一些人形機器人在福州、北京、成都等地街頭跪地乞討的畫面，前面還放置收款二維碼，並循環播放「沒錢充電了」、「求電費」等語音，引發網路熱議。部分網友調侃「連乞討賽道都捲起來了」，但也有網友質疑這些影片和照片的真實性，有人推斷這些在街頭乞討的機器人或許是藝術創意，目的是諷刺或反思AI與人類日益荒誕的關係。

AI健康應用「螞蟻阿福」近日推出「醫師把關」功能。實測顯示，AI對皮膚問題的判斷與醫師診斷基本一致率超過90%。（取材自極目新聞）

對於街頭出現機器人乞討，不少網友質疑其真實性。（取自微博）