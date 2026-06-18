見證梅西世界盃「帽子戲法」 中球迷：他離我10米揮拳慶祝

萬先生拍到梅西在自己前方慶祝。 （視頻截圖）

「太興奮了，梅西 進球後，就在離我10米遠的地方慶祝。」來自上海的萬先生專程到美國看阿根廷 球星梅西的最後一屆世界盃 ，小組賽首輪，阿根廷隊以3比0完勝阿爾及利亞隊，梅西上演個人首個世界盃「帽子戲法」，並以16個進球並列世界盃總進球榜榜首，萬先生親眼見證了這一歷史性時刻，興奮不已。

極目新聞報導，梅西本場打進漂亮的三個進球，萬先生說，他的座位在靠前的第三排，每個進球都看得十分清楚，當時體育場內歡呼聲震耳欲聾。梅西第三次進球時，來到萬先生所在的看台前慶祝，離他只有10米。萬先生拍下的視頻顯示，當時梅西和隊友擁抱後，向萬先生這片看台揮拳慶祝。

萬先生是多年的梅西球迷，他還特意製作了一面應援的橫幅，萬里迢迢帶到美國，橫幅上是梅西高舉大力神杯的畫面，有「天下誰人不識君」七個大字，並用英文標註「The world knows your name」。其中「君」字字體較大，暗示「球王」之意。

萬先生表示，比賽之前，在堪薩斯的體育場外，到處是穿著藍白色球衣的阿根廷球迷，大家載歌載舞。看到萬先生的應援橫幅，許多人都被吸引，紛紛要求合影，「他們不懂漢字的意思，但梅西的照片說明了一切，而且他們覺得這橫幅很美。」當天，他將橫幅帶到了比賽看台上，也引起許多球迷關注。

另外，一名中國球迷「迪迪」16日在美國西雅圖的流明球場（Lumen Field）觀看比利時隊與埃及隊的比賽，賽後，他在球員通道上方想跟球星們打招呼，沒想到意外收到了裁判給出的「黃牌」。「裁判看我們非常熱情，就把牌給了離他最近的兩個人，一個是我，一個是旁邊的比利時小孩」，迪迪興奮地說。

迪迪表示，他拿到的黃牌是當場比賽唯一寫了字的牌，而且主裁判每次出示的黃牌都是這個，「這個黃牌很有收藏價值，我仔細看了一下它正面和背面，才第一次知道這個黃牌上還有這麼多信息啊」，原來，黃牌背面有裁判手寫的比利時和埃及兩隊得牌隊員的號碼，正面則是有主裁判本人的名字和簽名」。

阿根廷球迷很喜歡萬先生的應援旗幟。 （取材自極目新聞）

中國球迷「迪迪」意外收到了裁判給出的「黃牌」。(取材自微博)

來自上海的萬先生專程到美國看阿根廷球星梅西的最後一屆世界盃。(取材自極目新聞)