薪資10萬美元 馬寧將首次世界盃吹主哨 中國球迷：看不了球員看裁判

國際足聯（FIFA）宣布，中國裁判馬寧將擔任20日厄瓜多對陣庫拉索一戰主裁判。(取材自紅星新聞)

中國球迷引頸期盼的馬寧終於要在2026世界盃 足球賽上場執法。國際足聯（FIFA）宣布，中國裁判馬寧將擔任20日厄瓜多對陣庫拉索一戰主裁判，這是馬寧首次主哨世界盃；據英媒，馬寧本屆裁判薪資最高可達10萬美元。相關話題隨即衝上熱搜，大批球迷定好鬧鐘準備早起看馬寧首秀。美媒稱，中國投入巨資發展領導人習近平 提出的三個足球夢，但迄今無一實現，也難怪中國球迷只能在網上自嘲「看不了球員，看裁判」。

據紅星新聞報導， 國際足聯17日宣布，中國裁判馬寧將擔任世界盃小組賽第二輪厄瓜多對陣庫拉索比賽的主裁判，周飛擔任助理裁判，這是馬寧首次主哨世界盃，也是2002年世界盃的陸俊之後，第二位擔任世界盃正賽主裁判的中國裁判員。

中國裁判員馬寧、傅明、周飛本屆分別以主裁、VAR裁判和助理裁判身分入圍世界盃裁判員名單。本屆世界盃是47歲馬寧第二次入選世界盃裁判陣容，他曾在2022卡達世界盃六次擔任第四官員，小組賽結束後就結束執法任務回國。

此前，中國裁判中僅有陸俊在世界盃上主哨過，2002年韓日世界盃，陸俊執法了兩場小組賽（克羅埃西亞0：1墨西哥、波蘭3比1美國），並出示了當屆賽事的第一張紅牌。

隨著「馬寧首秀」登上了熱搜，大批網民和球迷在網上相約「各位，北京時間21日8點，看不了球員，看裁判」，在馬寧在本屆世界盃首次執法一同觀戰。「馬寧執法世界盃的工資是多少」話題也隨之衝上熱搜。

泰晤士報此前披露，世界盃裁判在本屆賽事中的基礎工資最高可達10萬美元，這一數字是2014年的兩倍。如果能留任到賽事後期階段，主裁判還將獲得額外的豐厚獎金。據前兩屆世界盃的相關信息，小組賽階段，主裁判每場的獎金為3000美元，淘汰賽則為每場1萬美元。助理裁判小組賽每場獎金2500美元，淘汰賽每場5000美元。VAR裁判小組賽每場3000美元，淘汰賽每場5000美元。

中國國足在本屆世界盃依然缺席，再度引發外媒對「習近平足球夢」的關注。華爾街日報報導，中國擁有14億人口，且有一個自稱球迷的領導人（習近平），且1990年代以來已累計為足球運動投入了數十億美元。然而，即使今年世界盃足球賽參賽隊伍從32隊大增至48隊，中國隊依然未能拿到入場券，中國國足一切依然如故。

報導稱，習近平曾提出的三個「足球夢」──世界盃參賽、主辦、奪冠無一實現，即使大力反腐及換將，都沒能改變中國國足的成績。放眼亞洲國家，已有九隊（含澳洲）拿到了本屆世界盃入場券，其中包括近鄰日、韓，這讓中國隊的缺席尤其顯得尷尬。