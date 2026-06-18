勞力士上海展爆雇3000群演充場面 日薪75元還調降

勞力士被指為百年大展雇群演。(取材自界面新聞)

勞力士「蠔式傳奇」主題展覽全球首展在上海西岸穹頂藝術中心開幕，這場展覽本為紀念勞力士招牌蠔式腕表誕生100周年而舉辦，但因一則「品牌花錢雇3000人充場」的爆料而被轉移焦點。

界面新聞報導，勞力士「蠔式傳奇」開幕不久，就有網友發帖稱，勞力士此次展覽疑通過中介招募約3000名充場人員，最初約定報酬為每天75元被調整至55元，群內有人因表達不滿被移出群聊、押金未退。針對相關傳聞，勞力士上海方面工作人員曾回應「不便對公司的商業決策予以評論」。

據報導，目前部分兼職信息分享群和討論帖中，的確有大量勞力士「蠔式傳奇」主題展覽的充場人士招募信息，報價在每人20元至70元不等，部分信息還強調觀展可獲得「50元左右的品牌伴手禮」。

其中一個群內顯示，前述展覽在該群給出的兼職佣金報價為60元一人，參與前需支付押金10元，觀展後結算；且該群鼓勵兼職人士請朋友幫忙預約，每人最多可用五個不同預約碼觀展，「多勞多得」。有兼職群成員稱，「在活動開始前期已經在社媒上看到很多招聘信息」，也有自稱已受雇觀展的網友抱怨，「已收到報酬，但跟一開始不一樣，錢估計被中介吞了」。

據傳，多名接近勞力士中國團隊的人士透露，勞力士品牌總部此次對中國團隊提出8萬人次的觀展KPI要求；勞力士方面未就該數字真實性回應，但若屬實，即使是免費預約制展覽，達成這一數字也意味著日均需要接待超過4000名觀眾，這對於一個高端腕表品牌展覽而言，絕非一個輕鬆的指標。

此次事件之所以會引發關注，很大程度上是因為勞力士長久以來給人「一表難求」的印象，與傳聞中它需要為此次展覽花錢「刷流量」，帶著「討好感」且還是這種「低價雇群演」的做法充滿衝突感。

勞力士被指為百年大展雇群演。(取材自界面新聞)