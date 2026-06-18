丈夫腦死400天 安徽妻不願放棄：他手腳還會動怎捨得
安徽合肥一名33歲男子發燒住院，而後被判定腦死亡，至今已超過400天。儘管醫師表示已無自主呼吸、大腦功能喪失，繼續治療恐「人財兩空」，但妻子菲菲仍不願放棄，「他的手腳還會動，我怎麼捨得」。
瀟湘晨報報導，菲菲的丈夫於去年4月因發燒住院，月底被確診為腦死亡。當時丈夫已沒有自主呼吸、瞳孔散大，CT影像顯示大腦一片漆黑。醫師向家屬解釋，掐捏手腳時偶爾出現的動作僅屬脊髓反射，並非恢復意識的徵象。
然而，菲菲始終無法放下丈夫。400多天來，她每天為丈夫擦拭身體、打流食、協助翻身，盡可能照顧與陪伴他。她表示：「我們知道結果，但還是想盡我們所能照顧他、陪著他。」
丈夫臥床超過400天，除出現併發症外，身體仍維持乾淨整潔，皮膚白嫩，身上沒有長出任何壓瘡。
對於外界質疑她「強留」丈夫是自私的行為，菲菲坦言，這些道理她都明白，但身為家屬，要跨出放手那一步非常艱難。「一旦放手，就是一輩子。」她說，不僅自己捨不得，公婆也難以接受，同時擔心兩個孩子日後會忘記爸爸的模樣。
儘管長期入住加護病房的費用相當高昂，菲菲始終拒絕接受外界捐助。她表示，自己知道這是一場沒有結果的仗，能夠堅持至今，全憑家人對丈夫的愛，也不希望消費大家的善意，未來只能走一步算一步。
他去年4月因發燒住院，月底被確診為腦死亡，當時已無自主呼吸、瞳孔散大，CT也顯示大腦功能幾乎喪失，病情相當嚴重。 醫師解釋，家屬看到的手腳動作，多半是掐捏刺激引發的脊髓反射，並不是大腦恢復運作或出現自主意識的徵象。 菲菲認為放手太難，丈夫對家人仍有重要意義，因此每天擦身、打流食、協助翻身；她也不想消費善意，只盼靠家人力量繼續撐下去。
精華 FAQ
他去年4月因發燒住院，月底被確診為腦死亡，當時已無自主呼吸、瞳孔散大，CT也顯示大腦功能幾乎喪失，病情相當嚴重。
醫師解釋，家屬看到的手腳動作，多半是掐捏刺激引發的脊髓反射，並不是大腦恢復運作或出現自主意識的徵象。
菲菲認為放手太難，丈夫對家人仍有重要意義，因此每天擦身、打流食、協助翻身；她也不想消費善意，只盼靠家人力量繼續撐下去。
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