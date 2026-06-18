善心捐款3萬元被耍 朱之文穿鎧甲自嘲「南天門大將軍」

大衣哥朱之文現身洛陽老君山。（取材自大河報）

農民歌手朱之文近日現身河南 老君山景區，不僅身穿鎧甲造型登場、站上南天門拍影片，還在金殿前捧著泡麵 大啖，並即興開唱，吸引大批遊客駐足圍觀，現場宛如山頂演唱會，掀起一波追星熱潮。

極目新聞報導，老君山景區官方直播畫面顯示，朱之文身穿一身「將軍鎧甲裝」現身南天門景點，對著鏡頭以中英混搭方式開場表示：「哈囉，everyone，我是南天門大將軍朱之文，也是普通人，今天來老君山串了。」

隨後，他登上老君山山頂，以金殿為背景，手捧一碗泡麵邊吃邊笑說：「遠赴人間驚鴻宴，老君山上吃泡麵，老君山泡麵太好吃了！」並向鏡頭喊話：「請大家吃泡麵中不中？」

吃完泡麵後，朱之文換回日常便裝，在山頂的「鸞鳥平台」舉辦一場小型演唱會。他一連獻唱「月滿西樓」及成名曲「滾滾長江東逝水」等3首歌曲，吸引大批遊客駐足欣賞，甚至連一旁施工的建築工人也停下手邊工作，專心聆聽。

大衣哥端著一碗泡麵。（取材自大河報）

景區直播工作人員透露，朱之文全程十分親切隨和，面對遊客提出的合照要求都來者不拒。

57歲的朱之文2011年因穿著軍大衣參加選秀節目「我是大明星」，以一曲「滾滾長江東逝水」驚艷全場，隨後登上「星光大道 」及央視春晚舞台，成為中國家喻戶曉的「農民歌手」。

他此次以「南天門大將軍」造型亮相，也與一段往事有關。幾年前，一名自稱粉絲的人以母親生病、家庭貧困為由，讓他為其「捐3萬元」。他心一軟，轉了3萬塊。幾天後，對方發來一份文件，打開發現上面寫著「皇帝詔曰，大衣哥聽封，你捐3萬塊錢有功，給你封個南天門大將軍。」隨後又寄來一個大箱子，裡面裝滿了冥幣。

這段往事被網友翻出，演變成「南天門大將軍」網熱梗，讓他再度翻紅。