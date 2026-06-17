我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北科大研究生之死 失去孩子的父親2500字沉痛告白：只是希望知道真相

冰淇淋疊成山、菜色百百種？一眼看穿觀光客地雷餐廳

「陪領導釣魚溺死」中媒揭露中國官場畸形生態 報導遭火速删除

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國媒體「南方周末」15日發布題為「一名鄉鎮公務員之死」的報導，但刊出後很快便遭...
中國媒體「南方周末」15日發布題為「一名鄉鎮公務員之死」的報導，但刊出後很快便遭到刪除。（取材自南方周末微信公眾號）

中媒一篇揭露基層公務員畸形官場生態的報導文章，在刊出後秒刪。內容是湖南東安縣28歲鄉鎮公務員陪領導釣魚時溺亡，家屬查看其手機紀錄後，揭發當地基層官員長年存在違規飲酒應酬、賭博及要求下屬虛假報帳等違紀行為。當地聯合調查組早前已介入。「南方周末」刊發報導後熱傳，但很快在中國網上遭刪除。

港媒明報新聞網報導，「南方周末」15日晚間發布題為「一名鄉鎮公務員之死」報導，刊出後很快便遭到刪除。其它平台亦下架該文。

該報導全文逾6000字。刊出後不到2個小時在微信上獲得逾5.7萬人次轉發，但很快遭刪除。「南方周末」在其他平台發布的這篇報導也同步被刪。

報導指出，死者王林明是東安縣橫塘鎮政府的基層幹部。去年6月30日，他陪橫塘鎮黨委副書記到當地河邊釣魚，不幸溺亡。據死者與友人對話，不諳水性的王林明視此活動為「陪領導釣魚」。意外發生後，死者家屬收到匿名舉報信，指王生前一人承擔多人工作量，承受極大精神壓力。家屬翻查手機，發現大量鎮政府管理層違紀線索，隨即舉報。

據王林明手機紀錄，鎮政府內部應酬文化盛行。王林明體重一年間由140斤急增至180斤，他曾向朋友表示自己「到單位一個月喝的酒，比前20多年都多」。

王林明還要為領導安排「客餐」，一天三、四頓飯是常事。橫塘鎮政府在當地四間餐館的客餐消費，由2022年的7萬多元人民幣（約1萬多美元），至2023年暴漲至近20萬元人民幣（約3萬美元）。王更在管理層授意下多次虛假報帳，去年4月遭縣巡察組談話。

另外，王林明生前多次與領導同事通宵打牌，單晚流水帳目曾高達10萬元人民幣，他的姊姊王玲珩表示，通過查詢銀行帳目，發現弟弟生前銀行貸款負債約37萬元人民幣但資金去向不明。隨後在查看他的手機資訊時，才逐步發現相關線索。

王林明生前也曾在微信上無奈表示「我不抱團怎麼辦？」並認為這是「哪裡都改變不了」的生存法則。

隨後，王玲珩向橫塘鎮政府舉報幹部公款吃喝、虛假報帳、打牌賭博等問題，把證據提交給當地紀委以及組織部。

有中國網友認為，王林明之死折射出部分中國官場基層單位「小圈子文化」對年輕幹部的侵蝕。真正「殺」死王林明的，是當地基層不良政治生態，呼籲堅決清算不正之風。

精華 FAQ

  • 報導聚焦湖南東安縣一名28歲鄉鎮公務員溺亡事件，並透過家屬翻查手機內容，延伸揭露當地基層官場的違紀與不良應酬文化。

  • 家屬先收到匿名舉報信，再查看死者手機與銀行紀錄，發現其承擔過重工作、頻繁飲酒、陪打牌及涉及虛假報帳，遂向紀委等單位舉報。

  • 因內容顯示基層單位存在拉攏站隊、小圈子應酬、通宵打牌與公款吃喝等現象，年輕公務員在壓力下被迫融入，折射出不健康的官場文化。

微信 釣魚

上一則

韓正會見美國前運輸部長趙小蘭 籲中美加強經貿等領域合作

延伸閱讀

宣稱兒童也能玩…湘男海洋公園體驗潛水 竟遭鯊魚狠咬頭臉

宣稱兒童也能玩…湘男海洋公園體驗潛水 竟遭鯊魚狠咬頭臉
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
遭家長、園方施壓？ 滬30歲幼教師自殺 友：他43小時未闔眼

遭家長、園方施壓？ 滬30歲幼教師自殺 友：他43小時未闔眼
涉百億集資爆雷？ 上海「第3虎」副市長陳宇劍任內落馬

涉百億集資爆雷？ 上海「第3虎」副市長陳宇劍任內落馬

熱門新聞

金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。（圖／取自《深海所》微信公眾號）

中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

2026-06-14 09:50
一名網路女主播，不慎將要傳給金主的影片傳到了家長群組。(翻攝自X)

湖北辣媽裸片誤傳小學班群 榜一大哥竟是同學爸

2026-06-12 21:39
被網民稱為「麻辣燙女孩」的中國女子。（取材自魔都囡微信公眾號）

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

2026-06-08 06:30

超人氣

更多 >
伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國
諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持
半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定
H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應
這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見

這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見