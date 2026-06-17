WSJ：中國踢不進世界盃 習近平3大足球夢無一實現

習近平上任後，中國足球成績成各界討論的焦點。(路透資料照片)

投入鉅資發展多年的中國國足，2002年以來始終無緣晉級世界盃 足球賽，頗令中國民眾失望；美媒報導，中國國足一切依然如故，中共 總書記習近平 曾提出的3個「足球夢」─世界盃參賽、主辦、奪冠無一實現，即使大力反腐及換將，都沒能改變中國國足的成績。

另一方面，非洲島國維德角隊日前在世足賽首戰表現傑出，以0比0逼平傳統強隊西班牙隊，中國媒體16日起熱炒「維德角感謝中國圓夢世界盃」的消息，指中國援建維國的體育場於2013年啟用，讓維德角今年得以進軍世界盃，但遭到部分中國網友嘲諷，並質疑媒體炒作的動機。

華爾街日報報導，中國擁有14億人口，且有一個自稱球迷的領導人（指習近平），且1990年代以來已累計為足球運動投入了數十億美元。然而，即使今年世界盃足球賽參賽隊伍從32隊大增至48隊，中國隊依然未能拿到入場券，中國國足一切依然如故。

有中國網友表示，中國花了幾千萬美元看其他48國踢球，而「我們自己的球員可能在度假，這大概是世界體育圈最令人憋屈的事了」。另一名網友則說，這下我又可以熬夜看球，為「我不住在那裡的國家」吶喊助威，而「我們的國家隊則在安心睡覺」。

報導指出，中國仍在朝「打造世界級的足球文化」這個目標努力，也並非毫無亮點，像中國女足就做到了男足未能做到的事，8次打進女足世界盃，1999年更差點奪冠，這和中國男足的長期萎靡不振形成鮮明對比。

報導說，放眼亞洲國家，已有9隊（含澳洲）拿到了本屆世界盃入場券，其中包括近鄰日、韓。這兩國之所以能夠建立起成功的足球體系，是因為它們做了中國沒有做的事：大力投入青訓，且讓職業足球由市場競爭而非行政命令推動，並積極將優秀球員送往歐洲磨練。尤其是日本，如今已經成長為真正意義上的世界足球強國。

另一方面，在習近平公開表達過對足球發展的期許下，中國隊的缺席尤其顯得尷尬。他曾提出的3個中國「足球夢」─世界盃參賽、主辦、奪冠至今無一實現，即使投入了數十億美元，以及反腐和換將，都沒能在唯一真正重要的事情上帶來明顯改變，那就是球場上的成績。

報導提到，連習近平也忍不住調侃中國男足。2025年他在考察上海一家機器人企業時，便問工程師們「能不能讓機器人加入足球隊？」。這個笑話之所以能引發共鳴，是因為中國球迷太熟悉這種感覺：雄心與現實之間存在落差。

在這種情況下，有中國民眾只好支持本屆世足賽唯一的中國籍主裁判馬寧，算是頗具創意。馬寧是2002年世足賽以來，時隔24年首名擔任世足賽主裁判的中國裁判。

另外，中國媒體昨天不約而同地以「佛得角（維德角）感謝中國圓夢世界盃」為題大肆報導，還一度衝上熱搜新聞排行榜。內容提到，維德角晉級世界盃的關鍵一戰，正是在2013年中國援建完工的國家體育場完成的，填補了維德角「沒有國際標準體育設施的空白」。

但部分中國網友對這一報導加以嘲諷。有人說，中國的體育場「哪座不是自己修（建）的？就圓了那麼一次（指參加2002年世足賽）」；有人則說這「又是精神參賽」、「連這個也要蹭（沾邊）？」；還有人表示，熱炒這條新聞，反而說明「自建的反不如拿援建的」，不覺得丟臉嗎？