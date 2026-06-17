湖南小區電梯故障 保全「一舉動」致使49歲受困女墜亡

小區裡故障的電梯。(取材自極目新聞)

湖南省永州市祁陽市「橄欖佳苑」社區本月10日發生一起電梯死亡事故。一棟住宅大樓電梯在上升途中發生故障，卡在1樓與2樓之間，多人受困。家屬指責社區保全人員涉嫌違規持鑰匙擅自開啟電梯門，導致一名49歲受困女子黃女士跳下脫困時，不慎墜入深層電梯井。送醫搶救一天後，女子於11日宣告傷重不職。當地政府部門已介入協調處理。

極目新聞報導，死者女兒吳女士回憶，10日下午5時許，她與母親及多名住戶搭乘電梯回家，電梯自G層往上不久便滑落並卡住。物業保全接獲通報後，持鑰匙前來開門。

由於轎廂懸空，受困者需往下跳躍逾1公尺才能到達1樓。當時一名鄰居率先跳下，並移來消防櫃供後續住戶踩踏；黃女士隨後跳出，卻在踩到消防櫃時，因櫃體破裂或移位，連人帶櫃墜入轎廂下方的電梯井。經送往永州市中心醫院搶救，黃女士仍因面顱、肋骨多處骨折等重傷不治。

報導指出，負責該社區電梯維保的永州華榮電梯有限公司維保人員稱，當天接獲通報後10分鐘內即趕赴現場，當時住戶已墜井。

該公司負責人文先生強調，保全持有的電梯鑰匙應是前任維保公司留下，但按正常規範，保全並無權限開啟電梯，到場後應先安撫住戶並等待持證的專業維保人員處理。文先生認為，該起意外並非電梯本身故障造成，而是救援失誤所致，維保公司對事故並無責任。

死者家屬則質疑，社區物業對電梯維護不力，且現場保全未經專業培訓、缺乏救人技能便擅自開門，必須承擔主要責任。目前當地明德社區等政府部門正進一步調查並協調後續善後事宜。