湖北工院5宿管阿姨組團 大唱「查寢語錄」送別 感性致詞惹哭畢業生

鄭俊（貝斯）、曾慶麗（鍵盤）、李薇（主唱）、劉雙清（鼓）和曾惠珍（吉他）組成的樂團在台上表演。(取材自極目新聞)

湖北工程學院日前舉行畢業歌會，進行到一半現場燈光突然全滅，黑暗中重重落下的鼓棒與台上一聲熟悉的方言大喊：「西區十九棟的，熄燈了還在搞什麼！」頓時點燃全場。五位平時催促學生睡覺的宿管阿姨，竟組成搖滾樂團閃亮登場，當晚最大53歲、最小46歲的她們，以一曲融合孝感方言與搖滾樂的「快去發光」，讓台下2000多名揮舞螢光棒的畢業生又驚又喜，高呼「太強了！」

極目新聞報導，這支特別的樂團由主唱李薇、貝斯手鄭俊、鍵盤手曾慶麗、鼓手劉雙清、吉他手曾惠珍組成。一個多月前，校方原想排練情景劇，因畢業生提議改由阿姨登台獻唱，便由教師歐陽成修牽頭，走訪學生並蒐集阿姨們日常的「查寢碎碎念」並寫成歌詞，曲子則透過人工智慧（AI）製作，最終創作出方言搖滾歌曲。五位毫無音樂基礎的阿姨臨危受命，利用空檔自主練習，負責打鼓的劉雙清甚至拿筷子敲擊鍋碗瓢盆看影片自學；演出前，主唱與貝斯手更特別燙了爆炸頭、綁了滿頭小辮子，徹底顛覆日常形象。

阿姨們在台上高唱「關燈、掃地、別熬夜」，用最硬核的方式包裝她們對學生四年的關懷。16日的畢業典禮上，鍵盤手曾慶麗更代表宿管阿姨上台脫稿致詞，真情告白戳中現場學生淚點。她感性表示，自己見過學生清晨5、6時天未亮就在門口等開門，也見過學生失戀蹲在角落痛哭，如今看著大家大包小包搬離宿舍，心裡無比空虛。

曾慶麗在典禮上叮囑畢業生：「以後再也沒有阿姨晚上11點催你們熄燈，但我希望你們心裡自己有一盞燈，懂得好好休息。熬夜別太拼，外送再香，也沒有家裡的熱湯養人。難過、壓力大的時候別硬扛，隨時回湖工來，阿姨還在這陪你聊天。」

散場後，貝斯手鄭俊也收到2025屆畢業生小楊傳來的結婚喜酒邀請。鄭俊回憶，這名甘肅男孩曾在2023年底歷經喪父之痛，回校後消沉至極，當時她不願多加打擾，便默默包了水餃、蒸了包子端到他面前慰問。如今看到孩子走出陰霾並成家立業，讓她感動落淚。隨著行李箱輪子碾過地面的聲音漸漸遠去，值班室的燈火依然亮著，誠如阿姨們對畢業生的祝福：「不管走得多遠，宿管阿姨這盞燈，永遠為你們亮著。」